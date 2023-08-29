Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Tips Mudah Jaga Kebersihan Lantai Rumah ketika Punya Anak Balita

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:30 WIB
3 Tips Mudah Jaga Kebersihan Lantai Rumah ketika Punya Anak Balita
Tips mudah jaga kebersihan lantai rumah dengan balita, (Foto: Master1305/ Freepik)
KETIKA punya anak balita, artinya kebersihan rumah harus sangat terjaga, termasuk lantai. Mengingat, biasanya di usia balita anak ingin banyak mengeksplor dan sudah mencoba untuk mulai merangkak.

Tak hanya itu, di usia balita juga mereka seringkali menjadikan lantai rumah sebagai tempat bermain dan belajar pertamanya. Makanya para orang tua harus memastikan lantai bersih dan aman untuk si kecil.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum tips menjaga kebersihan lantai di rumah, dikutip dari siaran media Ustik Duo Smart Cordless Vacuum Mop, Selasa (29/8/2023)

1. Sapu dan pel secara berkala: Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyapu dan mengepel lantai secara rutin. Sebisa mungkin setiap hari, saat pagi atau sore hari lantai dipel untuk menghindari kotoran dan debu yang menempel.

2. Gunakan cairan pembersih: Pakai cairan pembersih yang sesuai dengan jenis lantainya. Penggunaan cairan pembersih biasanya mengandung bahan-bahan aktif yang dapat membunuh kuman dan bakteri.

