HOME WOMEN LIFE

Mengenal Arti Clingy dalam Bahasa Gaul

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |21:01 WIB
Mengenal Arti Clingy dalam Bahasa Gaul
Apa yang Dimaksud Clingy? (Foto: Freepik)
A
A
A

ARTI clingy dalam bahasa gaul adalah ketergantungan seseorang kepada pasangannya atau dapat diartikan sebagai sifat manja, yang ingin selalu dekat dan tidak mau terpisahkan dengan pasangannya.

Hal ini umumnya terjadi pada wanita, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk terjadi pada pria yang selalu ingin menghabiskan waktu bersama sang kekasih.

Banyak orang yang menganggap sifat clingy ini termasuk sikap yang posesif. Seseorang yang memiliki sifat terlalu clingy sering kali menghubungi pasangannya dengan intens, mereka selalu ingin dikabari dan ingin tahu kegiatan apa saja yang dilakukan pasangannya agar dirinya merasa selalu dekat dan terhubung olehnya. 

Ciri-Ciri Sifat Clingy pada Pasangan

- Selalu ingin berkomunikasi dengan intens yang terkadang tidak mengerti akan kondisi dan waktu pasangan.

- Mudah cemburu jika pasangan berkomunikasi dengan lawan jenis.

- Marah ketika pasangan lama membalas pesan darinya.

- Sering kali merasa curiga dan tidak percaya dengan pasangan.

- Selalu ingin bertemu dan ikut kemana pun pasangan pergi.

- Merasa kesal jika permintaannya tidak terpenuhi.

- Rajin mengstalk sosial media pasangan.

Telusuri berita women lainnya
