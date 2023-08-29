6 Tips Tidur Berkualitas di Tengah Buruknya Polusi Udara Jakarta

KUALITAS udara di Jabodetabek, khususnya Jakarta, memang tengah mengalami penurunan. Tentu saja, penurunan kualitas ini membuat masyarakat mulai terserang berbagai penyakit.

Oleh karena itu, seperti saat kita menghadapi Covid-19 seperti dulu, salah satu yang bisa dilakukan untuk mencegah tubuh drop adalah menjaga imunitas. Nah, salah satu upaya untuk menjaga kesehatan adalah dengan tidur berkualitas.

“Tidur yang berkualitas merupakan kunci penting dalam kesehatan dan produktivitas sehari-hari. IKEA mengajak semua orang untuk mendapatkan tidur yang berkualitas agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik," kata Ririn Basuki selaku PR & Communication Manager IKEA Indonesia.

Lantas, apa saja yang bisa memengaruhi tidur berkualitas hingga dapat membantu meminimalisir polusi udara? Simak ulasannya berikut ini.

1. Penggunaan Tempat Tidur

Untuk mendapatkan tidur yang berkualitas tentu yang paling utama yang harus diperhatikan adalah dari segi kasur. Pilih lah kasur dari material yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Bisa dari bahan memory foam, latex atau bisa.

Milando Amirullah, Interior Designer IKEA, menyarankan agar memilih bantal yang ergonomis. "Karena bentuk dan ukurannya dapat sesuai dengan ukuran kepala kita, pemilihan bantal yang baik itu investasi buat kesehatan kita," kata Milando Amirullah.

2. Penerangan

Pemilihan gorden dan tirai anti tembus pandang dapat membantu menjaga agar cahaya alami dan lampu kota tidak masuk ke kamar. Atau bisa juga menggunakan masker mata untuk tidur. Selain itu, pilihlah lampu dengan cahaya hangat sehingga lebih mudah bersiap untuk tidur.

3. Jaga suhu kamar agar pas

Suhu kamar tidur yang ideal adalah antara 16 dan 17°C. Namun, yang baik adalah antara 13-20°C. Gunakan selimut untuk mengatur suhu yang tepat.