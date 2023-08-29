Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 30 Agustus: Libra Hindari Terlalu Open ke Publik, Sagitarius Jangan Childish

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 30 Agustus: Libra Hindari Terlalu <i>Open</i> ke Publik, Sagitarius Jangan <i>Childish</i>
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

BAGAIMANA proyeksi penerawangan nasib peruntungan zodiakmu menuju akhir bulan ini? Melansir New York Daily News, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para pemilik zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius.

1. Libra: Hari ini para Libra disarankan jangan terlalu gamblang dalam hal apa pun seputar diri pribadi ke lingkungan sosial di sekitarnya, Bentuklah reputasi dengan lebih baik lewat cara mengungkapkan detail pribadi yang menarik dalam porsi dan orang yang tepat. Jangan mengatakan sesuatu yang tak penting hanya untuk membuat orang lain tertarik pada dirimu.

2. Scorpio: Wih di pertengahan pekan ini, para Scorpio sedang dalam suasana hati yang nyaman saat ini. Meski sebelumnya ada ajakan untuk melakukan sesuatu yang lebih menarik datang kepada para Scorpio. Awalnya memang tak terlalu suka, tapi beraktivitas sosial ini akhirnya bisa memberi manfaat tersendiri untuk para Scorpio.

3. Sagitarius: Kontrol diri dengan baik, jangan sampai sikap yang kekanak-kanakan atau menuntut jadi merusak semuanya. Jika masih bersikap seperti ini, jangan mimpi bisa punya kendali lebih besar atas beberapa situasi yang memengaruhi Anda hei para Sagitarius.

 BACA JUGA:

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement