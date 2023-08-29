Ramalan Zodiak 30 Agustus: Cancer Niat Baik Jadi Bumerang, Virgo Rentan Frustasi

PENASARAN apa kata penerawangan nasib peruntungan zodiakmu menuju akhir bulan ini? Melansir New York Daily News, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Cancer, Leo serta Virgo.

1. Cancer: Niat baik memang tak selalu bisa terwujud dengan baik pula. Para Cancer sebetulnya hanya berniat untuk membantu satu orang secara diam-diam, tapi pada akhirnya malah bisa tersebar. Imbasnya, mengakibatkan segala macam permintaan yang tidak diinginkan datang kepada para Cancer. Inilah pentingnya bisa hindari jebakan yang ada di depan mata.

2. Leo: Para pemilik zodiak Leo hari ini sedang begitu bersemangat untuk berhubungan dengan seseorang yang berpotensi meningkatkan status dirinya. Ingat, tetap saja mereka juga hanyalah manusia dan punya kebutuhan emosional.

Tidak ada salahnya mengejar apa yang diinginkan, namun pastikan Anda melakukannya dengan cara yang selaras dengan nilai yang selama ini dipegang.

3. Virgo: Duh! Bukan kabar baik untuk para Virgo hari ini, karena sibuk mempelajari cara baru untuk melakukan suatu tugas bisa membuat orang-orang Virgo rentan frustasi saat ini. Sayangnya, para Virgo harus sadar kalau langsung sempurna di percobaan pertama bukanlah hal yang mudah.

(Rizky Pradita Ananda)