Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 30 Agustus: Cancer Niat Baik Jadi Bumerang, Virgo Rentan Frustasi

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 30 Agustus: Cancer Niat Baik Jadi Bumerang, Virgo Rentan Frustasi
Ilustrasi zodiak Virgo, (Foto: Unsplash)
A
A
A

PENASARAN apa kata penerawangan nasib peruntungan zodiakmu menuju akhir bulan ini? Melansir New York Daily News, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Cancer, Leo serta Virgo.

1. Cancer: Niat baik memang tak selalu bisa terwujud dengan baik pula. Para Cancer sebetulnya hanya berniat untuk membantu satu orang secara diam-diam, tapi pada akhirnya malah bisa tersebar. Imbasnya, mengakibatkan segala macam permintaan yang tidak diinginkan datang kepada para Cancer. Inilah pentingnya bisa hindari jebakan yang ada di depan mata.

2. Leo: Para pemilik zodiak Leo hari ini sedang begitu bersemangat untuk berhubungan dengan seseorang yang berpotensi meningkatkan status dirinya. Ingat, tetap saja mereka juga hanyalah manusia dan punya kebutuhan emosional.

Tidak ada salahnya mengejar apa yang diinginkan, namun pastikan Anda melakukannya dengan cara yang selaras dengan nilai yang selama ini dipegang.

3. Virgo: Duh! Bukan kabar baik untuk para Virgo hari ini, karena sibuk mempelajari cara baru untuk melakukan suatu tugas bisa membuat orang-orang Virgo rentan frustasi saat ini. Sayangnya, para Virgo harus sadar kalau langsung sempurna di percobaan pertama bukanlah hal yang mudah.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement