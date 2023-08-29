Apa Itu Malam Rebo Wekasan? Definisi, Tradisi, dan Pantangan

Ilustrasi untuk Rebo Wekasan atau momen Rasullullah sakit sebelum sakit hingga wafat (Foto: Shutterstok)

MUNGKIN tidak banyak dari kita di saat ini yang bisa menjelaskan apa itu malam Rebo Wekasan? Malam Rebo Wekasan sejatinya merupakan tradisi yang memiliki makna khusus dalam budaya dan tradisi Nusantara.

Malam ini dianggap istimewa karena memiliki nilai spiritual mendalam. Melansir Kebumenkab. go. id, sebagian kalangan meyakini bahwa Rebo Wekasan bertepatan dengan hari pertama Rasulullah SAW jatuh sakit selama 12 hari sebelum wafat.

Seorang ahli makrifat bahkan mengatakan bahwa pada malam tersebut Allah SWT menurunkan 320.000 bencana ke muka bumi.

Benarkah demikian? Berikut penjelasan apa itu malam Rebo Wekasan dan tradisi yang dilakukan masyarakat di Indonesia melansir berbagai sumber, Selasa (29/08/23).

Berdasarkan etimologi, Rebo Wekasan terbagi menjadi dua kata bahasa Jawa yakni “Rebo” yang artinya “hari Rabu” dan “Wekasan” yang artinya “pungkas atau akhir.” Jadi Rebo Wekasan secara bahasa artinya hari Rabu terakhir.