Bantuan APD MNC Peduli Mudahkan Tenaga Medis Melayani Pasien di Puskesmas

MNC Peduli baru saja usai menyalurkan bantuan alat perlindungan diri (APD) untuk para tenaga kesehatan di Puskesmas Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa (29/8/2023).

Bantuan yang diberikan sendiri berupa masker medis, hand gloves, vitamin, dan juga alat kesehatan lainnya.

Kepala Puskesmas Kelurahan Kebon Sirih, drg. Nani Khairany mengatakan pihaknya sangat senang dan merasa terbantu karena mendapatkan alat kesehatan dari MNC Peduli.

"Sebenarnya ada sarung tangan, disinfektan, masker dan itu sangat dipakai setiap harinya untuk mencegah penularan penyakit. Bantuan ini sangat membantu meningkatkan kegiatan kami di lapangan," ujar drg. Nani saat ditemui MNC Portal, Selasa (29/8/2023) di Puskesmas Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

(Foto: MPI/Syifa)

Dokter Nani menambahkan ini bukan kali pertama MNC Peduli memberi bantuan kepada Puskesmas Kelurahan Kebon Sirih, bahkan sejak masa pandemi pihaknya sudah menerima banyak bantuan.