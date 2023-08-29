5 Alasan Kita Memimpikan Seseorang Serta 5 Maknanya

LIMA alasan kita memimpikan seseorang akan dijelaskan dalam artikel ini, berikut dengan maknanya. Seringkali orang beranggapan bahwa mimpi adalah sebuah firasat atau pertanda. Sehingga tak jarang jika tiba-tiba kita memimpikan seseorang lantas mencari maknanya di berbagai situs.

Mengutip pernyataan Psikolog Klinis di Amerika Serikat, Dr. John Mayer, ketika seseorang mimpi mantan pacarnya bukan berarti karena masih cinta, karena mimpi ini muncul secara acak tanpa ada pemicunya.

5 Alasan Kita Memimpikan Seseorang

Lantas, kenapa kita memimpikan seseorang, padahal terkadang orang itu tidak dekat dengan kita atau bahkan tidak kita kenal. Mari simak alasan kita memimpikan seseorang yang dikutip dari berbagai sumber, Selasa (29/8/2023).

1. Analis Jungian atau Psikolog Aanalitis Vocata George mengatakan bahwa mimpi adalah hal yang simbolis. Artinya, mimpi itu bukan sungguhan sehingga tidak selalu ada kaitan antara apa yang kamu mimpikan dengan realitas yang ada.

2. Mungkin sesekali mimpi itu berhubungan dengan realitas, tetapi tidak ada cukup bukti yang menyatakan bahwa mimpi bisa memprediksi peristiwa di masa depan.

3. Alasan memimpikan seseorang juga bisa dikarenakan pengalaman kamu. Baik itu aktivitas, percakapan, kenangan, dan masalah dengan orang tertentu.

4. Yang pasti, memimpikan seseorang bisa membuat kamu belajar lebih banyak tentang perasaan dan nilai-nilai tertentu, karena mimpi memiliki makna dan keterkaitan yang spesifik untuk setiap orang.

5. Alasan memimpikan seseorang juga menjadi pengingat atas masalah yang belum terselesaikan, baik dengan orang tersebut atau orang lain.