Tebakan Apa Itu Rambut Putih, Merah, Pirang dan Hijau? Ini Penjelasannya

PRESIDEN Jokowi memberikan tebak-tebakan apa itu rambut putih, merah, pirang dan hijau pada kunjungan Muktamar XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Sabtu 19 Agustus.

Jokowi bertanya tentang apa itu rambut putih, rambut merah, rambut pirang, dan rambut hijau.

Dalam sesi tebak-tebakan Jokowi menyebutkan bawa rambut putih adalah uban. Dia kembali menyebutkan jika rambut merah nama pirang. Kemudian bertanya jika rambut hijau namanya apa.

"Yang bisa jawab saya beri sepeda. Yang di atas nggak apa-apa, maju, nggak apa-apa.” ujar Jokowi dalam youtube Seketariat Negara dikutip Selasa (29/8/2023).

Kemudian Jokowi pun kembali mengingatkan pertanyaannya. "Jawab, tapi dengarkan dulu langsung jawab, rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang, rambut hijau namanya apa?," tanya Jokowi kembali.

"Rambutan belum mateng pak," timpal Aryo.