Ramalan Zodiak 29 Agustus: Capricorn Jangan Terbawa Suasana, Pisces Akhirnya Bisa Jujur

SEPERTI apa penerawangan nasib peruntung zodiakmu menuju akhir bulan ini? Melansir New York Post, diprediksi oleh ahli astrologi Sally Brompton, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Capricorn, Aquarius, serta Pisces.

1.Capricorn: Hari ini diimbau para Capricorn jangan terbawa suasana. Sebab, jika terlena dengan suasana yang ada, Anda malah jadi lupa fokus tujuan di awal karena sebetulnya masih akan ada hambatan yang perlu diatasi.

2.Aquarius: Tidak selalu mudah bagi para Aquarius untuk terbuka tentang kebutuhan dirinya sendiri, tetapi inilah saatnya Anda harus melakukannya. Meminta bantuan ke orang lain bukanlah hal yang tercela kok!

3. Pisces: Para Pisces memulai langkah berani di hari ini, karena sebelumnya lebih memilih memendam apa yang ingin dikatakan dan merasa tak bisa jujur sepenuhnya. Nah hari ini, akhirnya para Pisces merasa harus bisa memberi tahu orang-orang terdekat tentang hal-hal yang selama ini sudah mengganggu dan bantuan seperti apa yang dibutuhkan.

(Rizky Pradita Ananda)