Ramalan Zodiak 29 Agustus: Libra Fase Kemunduran Dimulai, Sagitarius Terlalu Berharap ke Diri Sendiri

PENASARAN dengan penerawangan nasib peruntung zodiakmu menuju akhir bulan ini? Melansir New York Post, diprediksi oleh ahli astrologi Sally Brompton, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Libra, Scorpio dan juga Sagitarius.

Libra: Kabar tidak terlalu baik di hari ini untuk para Libra, fase kemunduran di area yang berhubungan dengan kekayaan materil dimulai. Terjadi ketika selama ini orang-orang Libra yakin betul tidak akan mungkin kehilangan uang.

2.Scorpio: Para Scorpio hari ini sudah membuang terlalu banyak waktu dan energi untuk mencoba bergaul dengan seseorang yang jelas-jelas tidak ingin bertemu dengan Anda. Jangan denial, terimalah kenyataan yang ada meski itu pahit.

3.Sagitarius: Apa yang terjadi hari ini akan memperjelas para pemilik zodiak satu ini sadar, bahwa mencapai tujuan tertentu tidak akan semudah yang Anda bayangkan selama ini. Sekalipun sudah mengerahkan segala upaya, tetap ada kemungkinan besar untuk gagal. Faktor pemicu lainnya, karena para Sagitarius terlalu berharap pada dirinya sendiri.

(Rizky Pradita Ananda)