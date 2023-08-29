Ramalan Zodiak 29 Agustus: Cancer Hargai Diri Sendiri, Virgo Totalitas Bantu Orang Lain

APA kata penerawangan nasib peruntung zodiakmu menuju akhir bulan ini? Melansir New York Post, diprediksi oleh ahli astrologi Sally Brompton, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Cancer, Leo dan juga Virgo.

1.Cancer: Anda telah berusaha keras untuk membantu orang lain dalam beberapa minggu terakhir. Nah sekarang waktunya para Cancer harus menghargai diri sendiri dengan hanya melakukan apa yang membuat diri sendiri bahagia. Jika ada yang bilang Anda egois, abaikan saja.

2.Leo: Hari ini para Leo sedang berusaha untuk melakukan persuasi, lakukan dengan cermat dan cepat. Jika ragu-ragu bahkan untuk satu menit pun, orang lain akan tak mau mendengar saranmu.

3.Virgo: Para Virgo yang dikenal totalitas dalam membantu orang lain, hari ini akan menunjukkan usaha terbaik dalam membantu teman atau rekan kerja melewati rintangan yang, sejujurnya, sebagian besar disebabkan oleh diri mereka sendiri. Pastikan saja mereka tahu bahwa tidak bisa terus menerus mengandalkan Anda sebagai bala bantuan.

(Rizky Pradita Ananda)