Ramalan Zodiak 29 Agustus: Aries Terkejut karena Keuangan, Gemini Usaha Keras Jadi Bumerang

BAGAIMANA penerawangan nasib peruntung zodiakmu menuju akhir bulan ini? Melansir New York Post, diprediksi oleh ahli astrologi Sally Brompton, berikut ramalan zodiak hari ini untuk para Aries, Taurus, dan juga Gemini.

1.Aries: Situasi keuangan jadi hal mengejutkan para Aries hari ini, awalnya Anda sedikit khawatir tetapi untungnya ini sebenarnya hal yang baik untuk Anda secara pribadi. Bisa jadi sektor penghasilan Anda akan meroket!

2. Taurus: Masih di awal pekan, tapi para Taurus sudah begitu sibuk. Contohnya hari ini, baru selesai satu tugas tapi tugas berikutnya sudah tiba. Waspada, kesibukan ini rentan bikin frustasi, jangan terlalu dipikirkan. Kerja keras sekarang akan membuahkan hasil yang besar di masa depan.

3. Gemini: Usaha cari perhatian para Gemini untuk membuat seseorang yang berkuasa untuk bisa terkesan, malah jadi bumerang. Mungkin Anda terlalu mencolok ketika melakukan semua usaha tersebut?

(Rizky Pradita Ananda)