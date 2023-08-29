Tutorial Makeup untuk Kepala 4, Bisa Terlihat Awet Muda Loh

PENUAAN wajah merupakan proses yang tidak bisa dilewati bagi tiap orang. Biasanya seseorang akan mengalami masa itu dengan caranya masing-masing.

Namun, ada suatu cara yang dapat dilakukan untuk membuat wajah usia 40 tahunan dapat terlihat awet muda, yaitu dengan perawatan kulit, olahraga teratur dan mengatur pola makan juga perlu dilakukan.

Tetapi selain cara tersebut, riasan wajah juga dapat mempengaruhi kondisi wajah sehingga terlihat lebih muda dari biasanya. Dilansir dari laman STYLECRAZE, berikut tutorial makeup yang dapat dilakukan untuk wanita usia 40 tahun ke atas.

Primer

Penggunaan primer sangat disarankan sebagai dasar untuk melakukan makeup, karena dengan menggunakan primer wajah akan menjadi lebih lembab dan makeup akan lebih mudah menyatu.

Selain itu, seiring dengan berjalannya waktu kondisi kulit wajah semakin bertambahnya usia juga membutuhkan kelembapan dan hidrasi ekstra untuk mendapatkan kulit yang tampak sehat.

Foundation

Seiring bertambahnya usia foundation cocok digunakan untuk menyamarkan garis-garis halus pada wajah. Pilih foundation dengan bahan agar wajah tetap terhidrasi dan menenangkan kulit seperti asam hialuronat, minyak jojoba, lidah buaya, dan ceramides.

Setelag itu bisa ditambahkan penggunaan bedak untuk mempertahankan makeup tetap terjaga. Namun, pilihlah bedak sesuai dengan kondisi kulit.

Concealer

Untuk menutupi lingkaran hitam, bintik-bintik, dan noda adalah dengan penggunaan concealer, produk tersebut akan membuat wajah menjadi minim akan kerutan yang bertahan sepanjang hari.

Blush on

Dengan sapuan lembut blush on bernuansa merah muda akan menambah kesan cerah dan segar pada wajah. Aplikasikan pada tulang pipi, sehingga blush on akan membentuk warna sesuai dengan bentuk wajah Anda.