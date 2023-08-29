7 Kesalahan Merawat Rambut dan Cara Menghindarinya

RAMBUT bagi banyak perempuan adalah mahkota yang memperindah penampilan. Namun, seringkali kita tanpa sadar melakukan kesalahan dalam merawat rambut yang dapat mengakibatkan kerusakan dan masalah kesehatan rambut.

Berikut 7 kesalahan merawat rambut dan cara menghindarinya, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Menyisir Rambut saat masih basah

Rambut yang kusut memang mengganggu. Namun, menyisir saat masih basah merupakan ide yang buruk untuk tidak dilakukan. Menurut hairdresser Kelly Hunt, menyisir rambut saat masih basah akan membuat lebih cepat rontok. Apalagi jika kusut, rambut rontok pun bisa jadi berlebihan.

Mengikat Rambut Terlalu Kencang

Mengikat rambut terlalu kencang atau menggunakan aksesoris yang keras dapat merusak rambut atau menyebabkan kerontokan. Lebih baik pilih ikat rambut lebih longgar atau gunakan aksesoris rambut yang lembut.

Tidak merutinkan trimming

Trimming atau merapihkan rambut tak hanya dilakukan saat potong rambut. Menurut hairstylist Michael Duenas, rutin melakukan trimming bisa menjaga rambutmu dari kerusakan.

Meski dengan perawatan yang baik, terkadang ujung rambut sering dipotong menjadi dua/ Cara terbaik untuk mencegah kerusakan adalah dengan memotongnya secara perlahan. Jangan berlebihan jika tidak ingin menyesal di kemudian hari, yaa

Meluruskan rambut saat masih basah

Mungkin tak ada waktu, mungkin terlalu malas untuk mengeringkan rambut terlebih dahulu. Oleh karena itu, kamu tetap meluruskan rambut atau menggunakan catokan saat rambut masih lembab. Menurut hairstylist Bobby Eliot, inilah salah satu penyebab rambut rusak.

Menurutnya, menggunakan catokan saat rambut basah sama saja memanggang rambut. Jika seperti itu, maka bersiaplah untuk merawat rambut rusak Anda.

Mengeringkan Rambut dengan Mengacak-acak

Entah dimulai dari mana, namun sering banyak orang mengeringkan rambutnya dengan menggosokkannya dengan handuk yang berantakkan.

Hal ini bisa menyebabkan rambut kering dan kusam. Sebaliknya, lebih baik mengeringkan rambutnya dengan mengeringkannya dengan menggunakan handuk secara pelan.