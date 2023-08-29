Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

8 Teknik Tepat Menyisir Rambut untuk Cegah Kerontokan

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |21:30 WIB
8 Teknik Tepat Menyisir Rambut untuk Cegah Kerontokan
Teknik tepat menyisir rambut agar tak gampang rontok, (Foto: Freepik)
A
A
A

SIAPA sih yang tidak mau punya rambut yang sehat, kuat, tebal, dan indah? Namun sayangnya, masalah kerontokan pada rambut terkadang menjadi masalah yang tak bisa dihindari banyak orang.

Banyak faktor seperti polusi, gaya hidup yang tidak sehat, stress, dan perubahan hormon bisa menyebabkan kerusakan dan kelemahan pada rambut. Tak hanya itu saja, ternyata teknik menyisir rambut pun ikut berpengaruh pada kerontokan rambut loh!

Menyisir rambut dengan langkah-langkah yang tepat, bisa meminimalisasi kerontokan pada rambut. Lantas, bagaimana teknik menysisir rambut agar mencegah kerontokan. Dikutip dari Times Of India, Selasa (29/8/2023) berikut uraiannya.

1. Pilih sisir yang tepat: Pertama yang harus dilakukan adalah memilih sisir yang tepat dan sesuai rambut akan mengurangi kerontokan pada rambut dan meminimalisir kerusakan pada batang rambut. Mulailah dari sekarang untuk memilih sisir yang sesuai jenis dan masalah rambut.

2. Uraikan dengan lembut: Uraikan rambut Anda sebelum menyisir dan gunakan jari untuk membantu menghilangkan simpul dan kusut sehingga proses menyisir lebih mudah untuk dilakukan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
