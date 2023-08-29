3 Cara Hapus Eyeliner Waterproof dengan Bersih dan Aman

EYELINER jadi salah satu komponen makeup yang penting bagi sebagian wanita, terutama yang memiliki tipe mata kecil. Pulasan eyeliner, apalagi yang waterproof alias anti air bisa membuat tampilan mata jadi bold tampak besar dan tajam seharian.

Namun memang, karena diformulasikan anti air, seringnya eyeliner waterproof ini sulit dibersihkan. Padahal, harus dibersihkan dihilangkan dengan benar loh! Jika tidak, bisa menyumbat folikel rambut dan kelenjar minyak yang berada di kelopak mata.

Lalau bagaimana menghapus eyeliner waterproof dengan benar dan aman? Intip dua caranya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari STYLECRAZE, Selasa (29/8/2023).

Eye make up remover: Eyeliner waterproof dapat dihilangkan secara efisien dengan pembersih berbahan dasar minyak.

1. Gunakan kapas untuk mengoleskan penghapus riasan mata.

2. Dengan mata tertutup, letakkan kapas di atas eyeliner dan diamkan selama 15 hingga 20 detik. Jangan digosok-gosok

3. Berikan tekanan ringan pada kapas saat bagian ini. Gunakan gerakan ke bawah untuk menghapus eyeliner.

4. Selanjutnya, tinggal aplikasikan pembersih biasa ke wajah seperti biasa.