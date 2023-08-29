Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

3 Cara Hapus Eyeliner Waterproof dengan Bersih dan Aman

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |11:00 WIB
3 Cara Hapus <i>Eyeliner</i> <i>Waterproof</i> dengan Bersih dan Aman
Cara hapus eyeliner waterproof dengan aman, (Foto: Freepik)
A
A
A

EYELINER jadi salah satu komponen makeup yang penting bagi sebagian wanita, terutama yang memiliki tipe mata kecil. Pulasan eyeliner, apalagi yang waterproof alias anti air bisa membuat tampilan mata jadi bold tampak besar dan tajam seharian.

Namun memang, karena diformulasikan anti air, seringnya eyeliner waterproof ini sulit dibersihkan. Padahal, harus dibersihkan dihilangkan dengan benar loh! Jika tidak, bisa menyumbat folikel rambut dan kelenjar minyak yang berada di kelopak mata.

Lalau bagaimana menghapus eyeliner waterproof dengan benar dan aman? Intip dua caranya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari STYLECRAZE, Selasa (29/8/2023).

Eye make up remover: Eyeliner waterproof dapat dihilangkan secara efisien dengan pembersih berbahan dasar minyak.

1. Gunakan kapas untuk mengoleskan penghapus riasan mata.

2. Dengan mata tertutup, letakkan kapas di atas eyeliner dan diamkan selama 15 hingga 20 detik. Jangan digosok-gosok

3. Berikan tekanan ringan pada kapas saat bagian ini. Gunakan gerakan ke bawah untuk menghapus eyeliner.

4. Selanjutnya, tinggal aplikasikan pembersih biasa ke wajah seperti biasa.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164729/bedak-CuSc_large.jpg
Tetap Fresh di Luar Ruangan, Ini Tips Memilih Bedak untuk Aktivitas Outdoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/611/3158359/makeup-T7dh_large.jpg
4 Tips Makeup Tetap On Point saat Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/611/3157853/lipstik-ESJ3_large.jpg
Rekomendasi Warna Lipstik untuk Bibir Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/611/3156344/makeup-k0uW_large.jpg
Urutan MakeUp untuk Pemula, Cocok Digunakan pada Berbagai Acara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/611/3154973/foundation-uh18_large.jpg
Rekomendasi Foundation untuk Kulit Berminyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/611/3151460/bedak-zfRH_large.jpg
5 Cara agar Bedak Tidak Luntur Kena Keringat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement