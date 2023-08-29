5 Dampak Polusi Udara ke Kulit dan Rambut, Kering hingga Botak

POLUSI udara yang kian memburuk sampai di level berbahaya, khususnya daerah Ibukota dan sekitarnya masih terus menjadi perhatian semua orang.

Kualitas udara yang jauh dari kata sehat ini, faktanya bukan hanya membahayakan kesehatan sistem pernapasan dan menyebabkan banyak warga Jakarta terkena penyakit pernapasan (respiratory disease) dan menganggu aktivitas sehari-hari.

Dampak buruknya juga tak terkecuali kepada kulit dan rambut. Kulit dan rambut yang kerap terpapar udara kotor akan membuat keduanya rusak dan tidak sehat. Supaya lebih waspada, mari ketahui apa saja dampak polusi udara untuk kulit dan rambut, dikutip dari We Grow Hair Indy, Selasa (29/8/2023)

1. Kulit kering: Selain mengganggu kesehatan pernapasan, polusi udara juga dapat menyebabkan kulit kering. Hal itu dapat ditandai ketika permukaan kulit terasa kasar, bersisik, gatal, bahkan mengelupas.

Kulit kering ini akan mengganggu penampilan seseorang jadi tampak tidak sehat. Untuk menghindari hal ini, jangan lupa terus menghidrasi kulit dengan minum air mineral yang cukup dan menggunakan pelembap.

2. Penipisan rambut: Tidak hanya berefek terhadap kulit, polusi udara juga memberikan dampak negatif pada kulit. Rambut yang sering terpapar udara kotor dan sinar UV dapat menyebabkan folikel rambut semakin menipis. Penipisan ini juga dapat menyebabkan rambut rapuh dan mudah rontok.