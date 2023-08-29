Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Dampak Polusi Udara ke Kulit dan Rambut, Kering hingga Botak

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |10:00 WIB
5 Dampak Polusi Udara ke Kulit dan Rambut, Kering hingga Botak
Dampak polusi udara untuk kulit dan rambut, (Foto: Freepik)
A
A
A

POLUSI udara yang kian memburuk sampai di level berbahaya, khususnya daerah Ibukota dan sekitarnya masih terus menjadi perhatian semua orang.

Kualitas udara yang jauh dari kata sehat ini, faktanya bukan hanya membahayakan kesehatan sistem pernapasan dan menyebabkan banyak warga Jakarta terkena penyakit pernapasan (respiratory disease) dan menganggu aktivitas sehari-hari.

Dampak buruknya juga tak terkecuali kepada kulit dan rambut. Kulit dan rambut yang kerap terpapar udara kotor akan membuat keduanya rusak dan tidak sehat. Supaya lebih waspada, mari ketahui apa saja dampak polusi udara untuk kulit dan rambut, dikutip dari We Grow Hair Indy, Selasa (29/8/2023)

1. Kulit kering: Selain mengganggu kesehatan pernapasan, polusi udara juga dapat menyebabkan kulit kering. Hal itu dapat ditandai ketika permukaan kulit terasa kasar, bersisik, gatal, bahkan mengelupas.

Kulit kering ini akan mengganggu penampilan seseorang jadi tampak tidak sehat. Untuk menghindari hal ini, jangan lupa terus menghidrasi kulit dengan minum air mineral yang cukup dan menggunakan pelembap.

 BACA JUGA:

2. Penipisan rambut: Tidak hanya berefek terhadap kulit, polusi udara juga memberikan dampak negatif pada kulit. Rambut yang sering terpapar udara kotor dan sinar UV dapat menyebabkan folikel rambut semakin menipis. Penipisan ini juga dapat menyebabkan rambut rapuh dan mudah rontok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/611/3184256/rambut_rontok-ZrFR_large.jpg
Rentan Rontok, Begini Tips Merawat Rambut Pria ala Dokter Tirta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/611/3166051/rambut-TixK_large.jpg
5 Tips Anti-Rontok: Rambut Sehat, Percaya Diri Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/611/3119253/cerita_agnez_mo_sempat_idap_alopecia_autoimun_yang_bikin_rambut_rontok_parah-qC13_large.JPG
Cerita Agnez Mo Sempat Idap Alopecia, Autoimun yang Bikin Rambut Rontok Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/611/3008683/waspada-rambut-rontok-berlebih-bisa-jadi-tanda-kekurangan-darah-nYEFmjBqGk.jpg
Waspada! Rambut Rontok Berlebih Bisa Jadi Tanda Kekurangan Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/298/2906537/makanan-makanan-ini-bisa-cegah-kerontokan-rambut-loh-Zbt6OAQReN.jpg
Makanan-Makanan Ini Bisa Cegah Kerontokan Rambut Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/611/2896170/5-faktor-penyebab-rambut-cepat-rontok-nomor-5-banyak-terjadi-pada-pekerja-qYodcaFVGv.jpg
5 Faktor Penyebab Rambut Cepat Rontok, Nomor 5 Banyak Terjadi Pada Pekerja
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement