Cerita Aktris Real Housewives Selundupkan 1 Koper Cola Diet ke Eropa

SEORANG influencer asal Amerika Serikat membuat hebot masyarakat Eropa setelah dirinya mengaku membawa satu koper penuh Diet Coke.

Aktris Real Housewives Jill Zarin (59) menyukai minuman bersoda ini sehingga ia membawa satu koper penuh kaleng cola ke Eropa agar bisa dinikmati saat liburan.

BACA JUGA:

Dalam video akun TikTok @allyshaps, dia mengaku bahwa dia memborongnya karena mereka tidak menjual minuman cola diet di Eropa. Namun, hal ini membuat banyak pengguna di Eropa kebingungan, karena Anda dapat membeli minuman cola diet di banyak toko.

"Kami pasti memiliki Diet Coke, ini membuat saya bingung." Sementara orang lain mengatakan "Sekadar informasi kami memiliki Diet Coke di Eropa," ujar salah satu warganet.

Melansir dari Daily Star, Jill berdebat dengan para warganet dan membalas "Ini Coca Cola light, meskipun terlihat sama, sebenarnya tidak!"

BACA JUGA:

Ketika seorang pengikutnya berkata "Di Inggris kami minum 12.000.000 kaleng Diet Coke dalam seminggu.”

Dan di kapal pesiar ini saja kami tahu tidak ada sama sekali." Penggemar Coke ini juga mengatakan bahwa bahkan ketika dia minum Diet Coke di Eropa, rasanya "tidak sama".