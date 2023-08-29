Pria Ini Kembali Hidup Usai Alami Mati Suri Selama 7 Menit

KEJADIAN mati suri adalah fenomena yang jarang ditemukan. Kondisi ini terjadi ketika seseorang telah dinyatakan meninggal dalam rentang waktu tertentu namun mampu hidup kembali.

Seorang aktor asal Inggris bernama Shiv Grewal, mengalami serangan jantung pada 9 Februari 2013 dan dinyatakan meninggal. Namun setelah tujuh menit berlalu, sebuah keajaiban datang pada pria berusia 60 tahun ini. Ya, Shiv Grewal berhasil hidup kembali.

Dilansir dari halaman resmi New York Post pada Selasa (29/8/2023) Alison, Istri dari Shiv Grewal menceritakan kronologi kejadiannya. Saat mereka sedang makan siang, suaminya mengalami serangan jantung. Alison langsung menghubungi ambulan namun sayang detak jantung Grewal sudah berhenti.

Ketika ambulan tiba di tempat, paramedis tetap berusaha melakukan pertolongan kepada jantung Grewal dan secara ajaibnya jantung Grewal kembali berdetak. Setelah kejadian ini, Grewal langsung dilarikan ke ruang operasi namun dokter terpaksa harus membuatnya koma selama satu bulan karena kekurangan oksigen di otak yang menyebabkan dia menderita Epilepsi.

Kejadian tersebut telah membuat persepsi Grewal tentang kehidupan berubah. Melalui pengalaman tersebut Grewal menuangkannya ke dalam seni dan sebagai wujud dokumentasi atas pengalaman unik yang di alami.