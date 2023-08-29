Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Polusi Udara, Ini 4 Tips Agar Terhindar dari Gangguan Kesehatan

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |07:16 WIB
Polusi Udara, Ini 4 Tips Agar Terhindar dari Gangguan Kesehatan
Polusi udara parah. (Foto: Antara)
A
A
A

KINI polusi udara di Jakarta masih buruk. Meskipun ASN sudah banyak yang WFH namun polusi sepertinya juga tak berkurang.

Banyak orang terkena batuk, pilek, dan ISPA akibat polusi udara. Bahkan penyakit yang bisa muncul karena udara yang tercemar bukan itu saja, penyakit yang muncul mulai dari Pneumonia, Stroke, gangguan saraf seperti mental, ADHD, hingga alzeimer.

Menurut dr. Ngabila Salama, polusi udara tidak hanya menyerang saluran pernapasan, tetapi juga pada bagian saluran non pernapasan.

Nah, berikut ini adalah 5 cara yang dianjurkan oleh dr. Ngabila agar tubuh tetap sehat di tengah-tengah kondisi polusi udara yang buruk saat ini,

pakai masker

1. Gunakan masker

Gunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak disarankan untuk menggunakan masker kain, tetapi masker medis seperti N95 atau N99. Anak-anak juga diwajibkan pakai masker saat keluar rumah.

 BACA JUGA:

2. Hindari aktivitas outdoor

Cobalah atau minimalisir kegiatan di luar rumah atau outdoor. Terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, pra lansia, lansia dan ibu hamil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184510//perubahan_iklim-gye6_large.jpg
Indonesia Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru ‘Senjata’ Melawan Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183435//lingkungan_hidup-lNyp_large.jpg
Pertemuan di COP30, Menteri Hanif Tegaskan Karbon untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/482/3179784//menkes-QyAx_large.jpg
Fenomena Hujan Mengandung Mikroplastik, Menkes Ajak Warga Pakai Masker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/482/3175642//rokok-WzZl_large.jpg
Ternyata Dampak Asap Rokok pada Anak, Bisa Stunting hingga Autisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170029//ahy-ISmD_large.jpg
Menko AHY: Integrasi Transportasi Publik Sangat Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/52/3164400//mobil_listrik-0BEg_large.jpg
Studi Ungkap SPKLU Bisa Ganggu Saluran Pernapasan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement