Polusi Udara, Ini 4 Tips Agar Terhindar dari Gangguan Kesehatan

KINI polusi udara di Jakarta masih buruk. Meskipun ASN sudah banyak yang WFH namun polusi sepertinya juga tak berkurang.

Banyak orang terkena batuk, pilek, dan ISPA akibat polusi udara. Bahkan penyakit yang bisa muncul karena udara yang tercemar bukan itu saja, penyakit yang muncul mulai dari Pneumonia, Stroke, gangguan saraf seperti mental, ADHD, hingga alzeimer.

Menurut dr. Ngabila Salama, polusi udara tidak hanya menyerang saluran pernapasan, tetapi juga pada bagian saluran non pernapasan.

Nah, berikut ini adalah 5 cara yang dianjurkan oleh dr. Ngabila agar tubuh tetap sehat di tengah-tengah kondisi polusi udara yang buruk saat ini,

1. Gunakan masker

Gunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak disarankan untuk menggunakan masker kain, tetapi masker medis seperti N95 atau N99. Anak-anak juga diwajibkan pakai masker saat keluar rumah.

2. Hindari aktivitas outdoor

Cobalah atau minimalisir kegiatan di luar rumah atau outdoor. Terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, pra lansia, lansia dan ibu hamil.