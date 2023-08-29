Punya Gula Darah Tinggi, Coba Turunkan dengan 4 Daun Ini

PUNYA gula darah tinggi tak baik bagi kesehatan. Apalagi gula darah tinggi bisa memicu seseorang terkena penyakit diabetes. Gula darah tinggi terjadi karena tidak mau menjaga pola makan secara baik.

Memang, sudah banyak obat-obatan yang bisa kita beli untuk menurunkan gula darah. Tapi ada juga loh berbagai ramuan herbal tradisional dipercayai mampu menurunkan kadar gula, sekaligus tekanan darah tinggi dengan cepat dan signifikan.

Terdapat sejumlah daun yang bisa digunakan untuk menurunkan gula darah tinggi. Berikut ini sejumlah daun yang bisa digunakan untuk menurunkan gula darah tinggi, dikutip dari Times Of Hindia.

1. Daun kari

Daun herbal dipercaya dapat menurunkan gula darah yaitu daun kari. Serat yang terkandung dalam daun kari juga berperan penting untuk menurunkan kadar gula darah. Jika memiliki diabetes, daun kari adalah metode alami terbaik untuk menjaga kadar gula darah Anda tetap terjaga.

2. Daun Mimba

Daun ini dipercayai bisa menurunkan kadar gula darah yaitu daun mimba. Meski terasa pahit, namun ini adalah obat yang efektif untuk mengobati diabetes karena mengandung flavonoid, triterpenoid, senyawa anti-virus dan glikosida.

Kandungan tersebut dipercaya membantu mengatur kadar gula darah. Daun satu ini bisa banyak tumbuh di wilayah Lombok, Bali dan daerah Pantai Jawa Timur. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penyebaran daun mimba sudah tersebar sampai di seluruh Indonesia