HOME WOMEN HEALTH

Jelang 40 Tahun, Ini Tips Diet Sehat untuk Kamu

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |03:02 WIB
Jelang 40 Tahun, Ini Tips Diet Sehat untuk Kamu
Diet sehat. (Foto: Freepik)
SAAT usia makin menua, maka kemampuan metabolisme tubuh juga semakin melambat. Akibatnya seseorang lebih rentan terhadap kenaikan berat badan, serta masalah kesehatan yang mungkin tidak kamu alami ketika masih muda.

Oleh karena itu menjelang 40 tahun, kamu harus semakin peduli dengan kesehatan kamu. Salah satunya dengan melakukan diet sehat.

Perlu diketahui, seiring bertambah usia, tubuh kamu mungkin akan mengalami kesulitan menyerap nutrisi seperti dulu. Karena itu, kamu harus banyak mengkonsumsi nutrisi yang diperlukan.

Lalu makanan diet apa saja yang harus kamu konsumsi agar tetap sehat dan kuat?

 alpukat

1. Lemak Sehat

Tubuh sangat memerlukan lemak tak jenuh ganda agar berfungsi dengan baik. Karena, lemak sehat bisa menurunkan risiko berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, obesitas dan diabetes.

Selain itu, asupan lemak sehat yang cukup juga penting untuk penyerapan vitamin yang lebih baik oleh tubuh. Lemak sehat terdapat pada ikan berlemak, minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan minyak kacang.

2. Makan Serat

Rasa kenyang kamu bisa bertahan lebih lama berkat serat. Selain itu, serat juga mendukung pencernaan yang baik. Kamu bisa mendapatkan asupan serat dari buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian dan makanan lainnya.

Selain protein, cara kamu menyiapkan makanan juga berdampak besar pada jumlah kalori dan lemak. Cobalah untung memanggang makanan sebagai alternatif dari menggoreng dengan banyak minyak dan mentega.

Kemudian, kamu juga akan kehilangan lebih banyak berat badan, apabila mengonsumsi sebagian besar kalori harian saat makan siang, memastikan untuk menikmati sarapan yang mengenyangkan, dan makan malam yang ringan serta rendah kalori.

