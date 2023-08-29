5 Penyebab Perut Keroncongan, Alami Stres hingga Infeksi Usus

PERUT keroncongan mungkin sering dialami banyak orang. Keroncongan umumnya terjadi saat perut dalam keadaan kosong dan tidak adanya asupan makanan yang masuk didalam tubuh.

Meski demikian, ada kalanya perut seseorang keroncongan meski telah makan ataupun saat tidak merasa lapar. Ya, kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal.

Dilansir dari halaman Healthline, Rabu (30/08/2023) berikut lima penyebab perut keroncongan, yuk disimak.

1. Mengalami Stres

Stres adalah pertanda buruk bagi perut keroncongan. Sebab ini adalah pertanda adanya kecemasan, kekecawaan dan pikiran yang selalu terbayang di pikiran. Alhasil seseorang susah untuk mengoumsi makanan apapun sebelum masalah itu selesai.

2. Mengosumsi Makanan tidak Sehat

Jika anda mengosumsi makanan tidak sehat maka dapat menyebabkan perut keroncongan. Sebab makanan tidak sehat mempuyai zat berbahaya yang merangsang ke dalam perut dan mengalami penolakan jika dikosumsi. Makanan tidak sehat ini seperti makanan yang mengadung pedas dan asam yang melebihi batas.

3. Gangguan Sistem Pencernaan

Gangguan sistem pencernaan menyebabkan perut kosong karena adanya ketidakseimbangan pada proses pencernaan dalam tubuh. Makanan yang dikosumsi ke dalam perut akan merasakan goyangan kecil yang melibatkan serangan gas yang dicerna. Kondisi ini membuat perut merasakan sakit dan keroncongan.