HOME WOMEN HEALTH

Rekomendasi Makanan untuk Penderita Radang Tenggorokan

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |02:15 WIB
Rekomendasi Makanan untuk Penderita Radang Tenggorokan
Rekomendasi makanan untuk penderita radang tenggorokan. (Foto: Freepik.com)
RADANG tenggorokan adalah penyakit yang disebakan oleh iritasi pada jaringan tenggorokan. Alhasil saat mengosumsi makanan dan minuman seseorang akan merasa sakit dan susah ketika mendorong makanan dan minuman.

Saat seseorang mengalami radang tenggorokan, seseorang diminta untuk tidak mengonsumsi makanan sembarangan. Lantas apakah minuman dan makanan yang cocok dikonsumsi oleh penderita radang tenggorokan?

Dilansir dari halaman resmi healthline.com, Rabu (30/08/2023), berikut ulasannya.

Makanan dan Minuman yang Aman Dikosumsi saat Radang Tenggorokan

Radang Tenggorokan

Makanan yang memiliki tekstur lembut sangat mudah dan aman untuk ditelan jika menderita radang tenggorokan. Makanan dengan tekstur lembut dapat membantu dan membatasi jumlah iritasi pada tenggorokan.

Makanan dan minuman hangat juga dapat membantu tenggorokan terasa nyaman. Berikut ini makanan yang aman untuk dikosumsi ketika radang tenggorokan :

  • Sayuran hijau yang matang
  • Telur rebus maupun telur orak arik
  • Susu
  • Smoothies buah dan sayur
  • Yogurt tawar atau yogurt dengan buah-buahan yang dihaluskan
  • Sup berkuah kaldu
  • Kentang tumbuk
  • Bubur jagung
  • Oatmeal yang hangat

