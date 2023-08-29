Rekomendasi Makanan untuk Penderita Radang Tenggorokan

RADANG tenggorokan adalah penyakit yang disebakan oleh iritasi pada jaringan tenggorokan. Alhasil saat mengosumsi makanan dan minuman seseorang akan merasa sakit dan susah ketika mendorong makanan dan minuman.

Saat seseorang mengalami radang tenggorokan, seseorang diminta untuk tidak mengonsumsi makanan sembarangan. Lantas apakah minuman dan makanan yang cocok dikonsumsi oleh penderita radang tenggorokan?

Dilansir dari halaman resmi healthline.com, Rabu (30/08/2023), berikut ulasannya.

Makanan dan Minuman yang Aman Dikosumsi saat Radang Tenggorokan





Makanan yang memiliki tekstur lembut sangat mudah dan aman untuk ditelan jika menderita radang tenggorokan. Makanan dengan tekstur lembut dapat membantu dan membatasi jumlah iritasi pada tenggorokan.

Makanan dan minuman hangat juga dapat membantu tenggorokan terasa nyaman. Berikut ini makanan yang aman untuk dikosumsi ketika radang tenggorokan :