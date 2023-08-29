Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sering Menunda Makan Akibat Pekerjaan? Ini Bahayanya bagi Kesehatan

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |23:30 WIB
Bahaya menunda makan akibat pekerjaan.
Bahaya menunda makan akibat pekerjaan. (Foto: Freepik.com)
KEBIASAAN menunda makan sering kali dilakukan oleh sebagian orang. Biasanya mereka menunda makan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah deadline pekerjaan.

Namun, sadarkah Anda bahwa sebetulnya aktivitas tersebut sangat tidak dianjurkan, karena itu akan memperburuk kondisi lambung?

Perawat, Rizal Do mengatakan ketika seseorang sedang fokus kepada salah satu pekerjaannya, lalu dia merasa lapar, dan kemudian orang tersebut tetap memilih memaksakan dirinya bekerja, maka itu akan membuat otak memutar fokus pada hal lain.

Akibatnya hal tersebut membunuh harapan lambung akan datangnya makanan. Sehingga hal itu akan menyebabkan asam lambung terus memproduksi, dan lendir pada dinding lambung tidak akan cukup untuk melindungi dari korosifnya asam lambung.

“Pada beberapa orang, perihnya perut karena lapar bisa dianggap sepele, padahal makan butuh 10-20 menit doang,” kata perawat Rizal, dikutip dalam Twitternya, Selasa (29/8/2023).

Maag

Sebab itulah yang menjadi cikal bakal GERD terjadi, sehingga menimbulkan beberapa gejala. Seseorang yang sudah terkena GERD, biasanya pada bagian perut cenderung akan merasakan rasa sakit yang luar biasa.

Hal itu juga yang membuat heartburn dan membuat ulu hati terasa panas serta perih. Akibatnya, seseorang akan merasa kembung atau begah, bahkan parahnya kondisi lambung akan meradang dan membuat luka. Saat itulah perut seseorang akan merasa seperti terbakar.

“Sel-sel di dinding lambung yang luka akan makin rusak, kini telah mati sebagian karena terkikis oleh asam yang berlebihan. Lapisan mucosa yang rapuh tak lagi bisa melindungi dinding lambung,” ucap perawat Rizal.

Pada titik itulah Tukak lambung harus diobati. Karena jika tidak diobati, asam lambung akan terus merusak dinding lambung dengan disertai peningkatan risiko infeksi yang akhirnya akan memicu komplikasi yang serius, seperti Perforasi, alias bocornya sebuah lambung.

