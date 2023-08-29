Manfaat Buah Naga untuk Kulit, Lindungi Radikal Bebas hingga Jadi Eksfoliator Alami

BUAH naga ternyata tidak hanya memiliki rasa yang nikmat, namun memiliki manfaat baik untuk kulit manusia.

Melansir dari Times of India, Rabu (29/8/2023) buah naga memiliki banyak kandungan nutrisi seperti antioksidan dan vitamin C yang tentunya dibutuhkan oleh kulit. Lantas, apa saja manfaat dari penggunaan buah naga pada kulit yang wajib diketahui? Berikut ulasannya.

1. Melindungi Kulit dari Radikal Bebas

Buah naga kaya akan antioksidan, misalnya saja vitamin C. Sehingga, buah berwarna pink ini mampu membantu memberikan perlindungan pada kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, buah ini juga berpotensi memperlambat tanda-tanda penuaan dini serta menjaga agar tetap awet muda

2. Mencerahkan

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, buah naga ini memiliki kandungan vitamin C. Alhasil, dengan vitamin tersebut kulit bisa menjadi lebih cerah dengan mengurangi flek hitam maupun warna kulit yang tidak merata.

3. Anti Jerawat

Manfaat selanjutnya, buah naga dapat mengurangi munculnya jerawat serta mencegah pertumbuhan bakteri pada kulit. Kenapa? Alasannya karena buah naga punya sifat antimikroba.

4. Memproduksi Kolagen

Kolagen merupakan protein yang berkontribusi terhadap elastisitas dan kekencangan kulit. Kandungan Vitamin C dalam buah naga ini lah yang penting dalam memproduksi kolagen. Times of India mengungkap, mengoleskan buah naga secara teratur pada kulit, hal ini berpotenis mendukung sintetis kolagen.

5. Eksfoliator

Kalu diperhatikan, buah naga memiliki biji kecil berwarna hitam. Nah, biji ini dapat berfungsi sebagai eksfoliator lembut. Nantinya, biji hitam buah naga ikut membantu mengangkat sel kulit mati, sehingga kulit jadi lebih halus.

6. Infus Vitamin dan Mineral

Kandungan vitamin dalam buah naga bukan cuman vitamin C, tapi ada juga vitamin E yang dapat menutrisi kulit. Lebih dari itu, buah satu ini pun dilengkapi kandungan mineral.