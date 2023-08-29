Apa Itu Istilah Monday Blues? Penyebab dan Cara Mengatasinya

ISTILAH Monday Blues tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Seseorang akan merasa sedih, cemas dan takut menghadapi hari senin.

Namun apakah hal seperti itu benar-benar nyata?

Bagi sebagian orang menghadapi awal minggu atau hari senin merupakan suatu hal yang mengganggu. Hal tersebut dapat menjadi pemicu pada penurunan mood yang signifikan.

Dilansir dari Halaman Resmi PsychCentral pada Selasa (29/8/2023) yuk mengenal istilah Monday Blues, apa saja yang menjadi penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya?

Apa itu Monday Blues?

Monday Blues bukan merupakan istilah medis. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan serangkaian gejala negatif yang terjadi bersamaan dengan awal minggu kerja. Namun hal seperti ini apakah benar-benar nyata?

Pada penelitian studi 2020 terhadap tingkat kesejahteraan emosional karyawan pada hari senin. Peneliti bertanya apakah orang cenderung merasa istirahat dan merasa pulih setelah akhir pekan atau malah sebaliknya.

Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah kepuasan kerja yang lebih rendah dan tingkat stress kerja yang lebih tinggi.

Penyebab Monday Blues

1. Ketidakpuasan kerja atau kelelahan

Hal ini dipicu perasaan takut untuk kembali bekerja dan terlalu banyak melakukan hal yang memicu stress sehingga akan berdampak pada diri kita yang merasa lelah bekerja bahkan saat melakukan pekerjaan yang disukai pun.

2. Distorsi kognitif

Penyebab Monday Blues lainnya adalah saat kita mengalami pola pikir yang berlebihan terhadap suatu hal dan berasumsi buruk tentang minggu depan.

3. Kebiasaan akhir pekan yang mengganggu

Aktivitas di akhir pekan juga ternyata sangat berpengaruh terhadap Monday Blues, oleh karena itu lakukan kegiatan baik itu bersantai, tidur, atau melakukan sesuatu hal hiburan dengan secukupnya karna jika berlebihan akan mengganggu ritme internal tubuh.