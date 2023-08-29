Vaksin Covid-19 Masih Gratis di Masa Endemi? Begini Penjelasannya

COVID-19 ternyata belum benar-benar selesai. Alhasil tindakan pencegahan dan penanggulangan pun harus tetap dilakukan, agar status endemi saat ini tidak berubah kembali menjadi pandemi.

“Covid-19 suka muncul dengan varian-varian baru, walaupun secara intervensi selalu ada peningkatan terus sehingga kita harus jaga kesehatan, dan tetap terkendali,” ucap dr.Reisa Broto Asmoro, selaku Dokter dan pemerhati Kesehatan, dikutip dalam reels Instagram Kemenkes, Selasa (29/8/2023).

Menurutnya, dengan virus Covid-19 yang terus bermutasi maka tingkat kesadaran dari masyarakat sangat diperlukan. Hal tersebut guna menangani gejala-gejala Covid-19 yang terjadi.

Lantas, apakah vaksin Covid-19 masih gratis pada masa endemi?





Menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH, vaksin Covid-19 sampai saat ini masih bisa dilakukan dan diberikan secara gratis hingga 31 Desember 2023.

Namun, untuk awal 2024 vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis dengan kategori tertentu saja. Sehingga apabila masyarakat tidak termasuk ke dalam kategori itu, vaksin akan dikenakan biaya.

“Setelah 2023, per Januari maka mekanismenya akan berubah. Jadi pemerintah akan tetap kasih gratis dengan krteria. Kriterianya adalah orang-orang yang mempunyai potensi apabila terkena itu angka kesakitan maupun kematiannya tinggi. Maka orang-orang yang dengan komorbid, usia lanjut itu menjadi prioritas dan masih di gratiskan. Nah selain itu, diluar itu akan berbayar,” kata dr Syahril.