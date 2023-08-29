Kuman TB yang Masuk dalam Tubuh Belum Tentu Sebabkan Penyakit, Begini Penjelasan Dokter

Kuman TB yang masuk ke dalam tubuh belum tentu sebabkan penyakit. (Foto: Freepik.com)

TUBERKULOSIS atau TB merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan penderitanya mengalami sesak napas disertai batuk kronis.

Namun ternyata kuman atau bakteri tuberkulosis yang masuk ke dalam tubuh seseorang belum tentu membuat orang tersebut sakit tuberkulosis lho.

Dokter Spesialis Paru Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) menjelaskan bila seseorang sudah terinfeksi oleh kuman tuberkulosis, maka hanya ada kuman di dalam tubuhnya dan ini bisa diperiksa dengan mantoux test atau tuberculin skin test. Bahkan ada metode pemeriksaan yang lebih canggih yaitu dengan Interferon Gamma Release Assay (IGRA).

"Hasil positif artinya menunjukkan sudah ada kuman karena ada reaksi dari kuman tersebut yang terukur melalui tes," ujar dr Erlina dalam cuitannya di Twitter @erlinaburhan, Senin 28 Agustus 2023.

Dokter Erlina menambahkan kondisi itu hanya menunjukkan bahwa ada kuman dalam tubuh seseorang atau pernah ada kuman. Sehingga orang yang sudah sembuh pun akan dideteksi positif oleh mantoux test atau IGRA.

Untuk mengetahui apakah tuberkulosisnya aktif, maka harus periksa dahak. Kalau dahaknya positif, menunjukkan adanya kuman TB yang artinya TB sedang aktif dan harus diobati.

"Sedangkan apabila IGRA atau mantoux test-nya positif tetapi tidak ada gejala, foto rontgen normal, maka itu bukan TB, hanya terinfeksi," tuturnya.