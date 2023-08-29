Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pegulat Bray Wyatt Meninggal Akibat Serangan Jantung, Kenali Penyebab Utamanya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |12:17 WIB
Pegulat Bray Wyatt Meninggal Akibat Serangan Jantung, Kenali Penyebab Utamanya
Pegulat Bray Wyatt meninggal dunia. (Foto: Inst)
PEGULAT profesional Bray Wyatt, yang punya nama asli Windham Rotunda meninggal dunia di usia yang masih sangat muda 36 tahun. Kabar menyedihkan itu disampaikan oleh Triple H, yang juga dikenal sebagai Paul Michael Levesque, yang merupakan Head of Creative dari WWE yakni perusahaan gulat profesional Amerika tempatnya bergabung.

Bray Wyatt meninggal dunia pada Kamis lalu. WWE menyebutkan bahwa kabar kematian Bray Wyatt sangat tiba-tiba dan begitu menyedihkan. Ia disebutkan terkena serangan jantung.

 Bray Wyatt

Lalu apa penyebab utama serangan jantung?

Mengutip Mayo Clinic, serangan jantung disebutkan biasanya terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh penumpukan lemak, kolesterol yang membentuk plak di arteri.

Plak di dalam arteri inilah yang bisa pecah dan membentuk gumpalan sehingga aliran darah tidak berjalan lancar dan menyebabkan serangan jantung.

 BACA JUGA:

Lantas apa yah penyebab utama serangan jantung yang sering disepelekan?

1. Polusi udara

Menghirup udara yang kotor ternyata bisa menyebabkan serangan jantung, karena partikel berbahaya dari polusi udara seperti knalpot mobil, pabrik dan lainnya bisa memicu stroke dan serangan jantung.

2. Cuaca ekstrem

Saat ini cuaca tidak menentu, kadang hujan kadang juga panas terik. Kondisi tentu saja sangat berbahaya bagi seseorang yang memiliki riwayat penyakit jantung, sebab bisa memicu serangan jantung.

 BACA JUGA:

3. Bangun tidur mendadak

Masalah serangan jantung juga sering dialami oleh seseorang saat bangun tidur mendadak. Sebab saat tidur pembuluh darah kecil sedang membesar dan membuat jantung berdetak lebih cepat, sehingga dapat menaikkan tekanan darah agar mata bisa melek atau terjaga. Saat Anda kaget dan langsung terbangun dari tidur membuat jantung berdegup kencang dan bisa memicu serangan jantung.

