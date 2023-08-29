Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Rekomendasi Tempat Wisata Dekat Stasiun LRT di Jakarta, Bisa Mampir Sepulang Kerja!

Hafid Fuad , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:27 WIB
5 Rekomendasi Tempat Wisata Dekat Stasiun LRT di Jakarta, Bisa Mampir Sepulang Kerja!
Chillax Sudirman, salah satu tempat wisata dekat Stasiun LRT di Jakarta. (Instagram @shintamls)
A
A
A

SEDIKITNYA ada 5 rekomendasi tempat wisata dekat stasiun LRT Jabodebek di Jakarta yang menarik dikunjungi. Objek wisata ini bisa jadi pilihan untuk liburan di akhir pekan atau kapan ada waktu luang.

LRT Jabodabek resmi beroperasi sejak Senin 28 Agustus 2023. Transportasi publik akan beroperasi melintasi 18 stasiun di sepanjang Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

Harga tiketnya hanya Rp5.000 yang berlaku hingga akhir September 2023. Dengan ongkos yang sangat terjangkau, tentu saja diharapkan masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke LRT, guna mengurangi kemacetan di sekitar Jakarta.

 BACA JUGA:

Nah, di sekitar stasiun LRT di Jakarta juga ada beragam tempat wisata. Tentu saja karena dekat, bisa melipir sehabis pulang kerja.

Berikut 5 rekomendasi tempat wisata dekat stasiun LRT di Jakarta.

1. Riverside Walk Stasiun BNI City

Lokasi ini merupakan tempat nongkrong yang murah meriah di sekitar area Stasiun LRT Dukuh Atas. Riverside Walk Stasiun BNI City memang strategis karena juga berada dekat Stasiun BNI City.

 Ilustrasi

Taman BNI City

Konsepnya sebagai ruang publik dengan desain taman di pinggir Sungai Ciliwung yang ditata dengan apik. Lokasi ini cukup menarik untuk berfoto estetis dengan pemandangan gedung-gedung di seberang Sungai Ciliwung seperti Wisma BNI 46 dan Hotel Shangri-La Jakarta.

 BACA JUGA:

2. Terowongan Kendal

Terowongan Kendal merupakan terowongan penghubung Stasiun KRL Sudirman dan Stasiun BNI City. Namun terowongan ini menjadi tempat gaul karena posisinya strategis seperti Citayam Fashion Week beberapa waktu lalu.

 Ilustrasi

Arus pejalan kaki umumnya dari Stasiun LRT Dukuh Atas ke Terowongan Kendal dengan jarak pendek. Keunikan terowongan ini kian bertambah berkat dihiasi mural oleh seniman asal Jerman, yaitu Snyder dan Darbotz pada 2019.

