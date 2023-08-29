Serunya Berwisata ke Camp ERU, Bisa Berinteraksi dengan Gajah Langsung di Habitat Aslinya!

GAJAH Sumatera merupakan salah satu satwa paling dilindungi di Indonesia. Jika bicara gajah, tentu Anda akan teringat dengan Lampung yang memang populer dengan hewan ikonik berbadan besar ini.

Sebagai salah satu provinsi habitat asli gajah, tempat ini memiliki Camp Elephant Respon Unit (Camp ERU).

Gajah-gajah doi Camp ERU dirawat dengan sangat baik. Nah, bagi Anda yang berkesempatan untuk datang, bisa berinteraksi langsung dengan mamalia raksasa ini.

Tak sedikit wisatawan yang datang sangat antusias karena bisa melihat gajah lebih dekat langsung di habitat aslinya.

Lantas, apa itu Camp ERU? Bisakah masuk bucket list sebagai destinasi edukasi untuk liburan di Lampung? Berikut ulasannya;

Mengenal Camp ERU

ERU sendiri merupakan bagian dari Taman Nasional Way Kambas (TNWK), di mana tempat ini didirikan untuk menangani konflik yang kerap terjadi antara gajah liar dengan penduduk setempat.

Gajah Sumatera di Way Kambas (Foto: IG/@mayangsesara)

Berdirinya ERU tentunya berada di bawah instansi resmi, yakni tak lain adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Serta didukung oleh lembaga konservasi lainnya, seperti Komunitas Hutan Sumatra (KHS), Asian Elephant Support, International Elephant Foundation, Wildlife Without Borders.

Lokasi

Lokasi Camp ERU ada di Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Anda bisa menemukannya melalui maps, bisa juga dibantu oleh warga atau pemandu di kawasan tersebut.

Jika Anda mulai pergi dari Kota Bandar Lampung, jarak yang akan ditempuh menuju Camp ERU ini yaitu sekitar 2 jam perjalan menggunakan kendaraan roda empat. Nantinya akan melewati Taman Purbakala Pugung Raharjo hingga Pasar Sumbersari, bisa berjalan kaki atau menggunakan kendaraan seperti sepeda motor.