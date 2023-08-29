LMAC Milik KPIG Resmi Beroperasi! Perdana Siap Jadi Venue Festival Musik K-Pop & Indonesia

LIDO Music & Arts Center (LMAC) sebagai salah satu proyek unggulan milik PT MNC Land Tbk (IDX: KPIG) resmi beroperasi dengan dipilihnya sebagai venue festival musik K-Pop dan Indonesia bertajuk LMAC MUSIC FORALL FEST.

Event festival musik yang akan digelar pada tanggal 8 dan 9 September 2023 ini, akan menjadi gelaran perdana event yang digelar di LMAC. Sejumlah artis K-Pop ternama akan memeriahkan event tersebut, mulai dari Taeyang BIGBANG, The Rose, Secret Number, hingga Apink.

Tak hanya itu, musisi ternama Indonesia juga akan tampil pada gelaran event tersebut, seperti Rizky Febian, Mahalini Raharja, Gigi Band, Maliq & D’Essentials, Fourtwnty Music, DJ Dipha Barus, dan Weird Genius.

LMAC merupakan venue music & arts festival outdoor terbesar pertama di Indonesia seluas 5 hektar. Kehadiran venue outdoor ini akan mendukung kemajuan industri musik dalam negeri dan seni budaya Indonesia, serta turut membawa musisi dan artis lokal ke penggung berskala internasional.

Maka dari itu, tak heran jika venue ini dipersiapkan oleh KPIG agar mampu menampung pengunjung hingga 50.000 orang dan dapat mengakomodir 4 event dalam waktu bersamaan.

KEK MNC Lido City (MNC Land)

Selain mendukung kegiatan pariwisata bertajuk event musik dan seni, LMAC juga menjadi tambahan portofolio baru miliki PT MNC Land Tbk (IDX: KPIG) yang akan memberikan banyak kontribusi besar bagi Perseroan ke depannya.

“Dengan beroperasinya Lido Music & Arts Center yang mulai akan digunakan perdana sebagai venue festival musik bertajuk LMAC MUSIC FORALL FEST, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Perseroan untuk ke depannya”, ucap Direktur Utama MNC Land, M. Budi Rustanto.

Hotel Bintang 5 Baru di Lido

Tak berhenti pada gelaran event festival musik di LMAC, Perseroan juga tengah menargetkan pengoperasian hotel baru 10 lantai, yakni Lido Skyview Resort. Hal ini tentu seiring dengan semakin meningkatnya permintaan penginapan hotel berstandar bintang 5 di Bogor dan sekitarnya, khususnya untuk menunjang berbagai event di wilayah KEK MNC Lido City seperti gelaran festival musik di LMAC.

Seperti diketahui Lido Skyview Resort memiliki 124 room & suite yang terdiri dari: 104 premier room, 8 premier garden room, 10 skyview suite room, dan 2 presidential suite. Tak hanya itu, hotel yang berada di tepi Danau Lido ini juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjang kegiatan, seperti all dining restaurant, sky restaurant & lounge, meeting room, dan grand ballroom.