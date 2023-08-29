Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip 5 Aktivitas Seru yang Bisa Dinikmati saat Liburan di Uluwatu Bali

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:10 WIB
Pantai Suluban di Uluwatu, Bali. (Foto: TripAdvisor.com)
KAWASAN Uluwatu di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung merupakan salah satu tujuan wisata favorit di Bali. Uluwatu keunikan Bali dari sisi keindahan alam, budaya, dan adat.

Uluwatu juga punya pantai dengan ombak yang sangat cocok untuk berselancar. Kemudian Pura Uluwatu di atas tebing pinggir laut juga sangat eksotis. Jadi spot paling menarik perhatian wisatawan.

Nah, jika traveler berkesempatan liburan ke Uluwatu, Bali, ini 5 aktivitas menarik yang bisa dinikmati :

1. Menikmati Pantai Suluban

Dikenal Blue Point Beach, Pantai Suluban sangat indah dengan pasir putih, laut biru toska, dan dihimpit bukit karang yang kokoh.

 Ilustrasi

Pantai Sualuban (Twitter @pizzamiepie)

2. Berselancar di Pantai Padang-Padang

Kawasan Uluwatu memang terkenal dengan surganya para peselancar. Pantai Padang-Padang salah satu spot terbaik untuk surfing karena ombaknya sangat mendukung.

Buat Anda yang ingin surfing tapi belum berpengalaman, tenang saja, karena di sini ada pemandu yang siap mendampingi.

 Ilustrasi

Uluwatu Bali (Okezone)

3. Jelajahi Pantai Bingin

Berlibur ke Bali artinya petualangan mengunjungi pantai-pantainya yang eksotis dan tenang.

Untuk menuju ke pantai Bingin, Anda perlu melalui sebuah gang kecil yang tentunya memberikan pengalaman tak terlupakan. Pantai Bingin juga cocok untuk dijadikan untuk tujuan makan siang yang sempurna dan menunggu sunset pada sore harinya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
