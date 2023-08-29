Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Fakta Menarik Belut Listrik, Predator Puncak Sangat Mematikan di Sungai Amazon

Yesica Kirana , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |09:00 WIB
5 Fakta Menarik Belut Listrik, Predator Puncak Sangat Mematikan di Sungai Amazon
Belut listrik. (Foto: tnaqua.org)
BELUT listrik banyak hidup di Sungai Amazon dan Sungai Orinoco, Amerika Selatan. Hewan ini sayogianya adalah ikan dengan tubuh panjang dan ramping, tampak seperti belut. Mereka bisa menghantarkan sengatan listrik bertegangan tinggi hingga 860 volt untuk berburu atau membela diri.

Belut listrik termasuk predator puncak yang sangat berani di habitatnya. Mereka bisa membunuh lawan dengan sengatan listik dan sangat piawai. Mampu melompat dari air untuk menyerang mangsa, karena memiliki sistem sensorik yang sangat kompleks.

Nah, berikut fakta menarik tentang belut listrik seperti dikutip dari Treehugger dan sumber lain.

 BACA JUGA:

Ikan pisau

Belut listrik adalah spesies ikan pisau Amerika Selatan yang memiliki Electrophorus. Selain itu belut listrik ini terdapat tiga spesies yang berbeda seperti Electrophorus voltai, Electrophorus varii, dan Electrophorus electricus.

Berbeda dengan belut pada umumnya, di mana belut listrik ini adalah ikan air tawar yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dasar sungai dan sungai berlumpur. Belut juga dapat melepaskan sengatan listrik hingga 860 volt.

 Ilustrasi

Belut listrik (Mental Floss)

Pertahanan ini terbentuk oleh tiga organ yang ditemukan pada ketiga spesies belut listrik seperti pada organ utama, organ pemburu, dan organ Sach. Para ahli menemukan, bahwa muatan tegangan tinggi terkuat mencapai 860 volt, yang berasal dari spesies Electrophorus voltai.

Sedangkan Electrophorus electricus dan Electrophorus varii menghasilkan muatan tegangan tinggi masing-masing hingga 480 volt dan 572 volt.

 BACA JUGA:

Kemampuan Melompat dari Air

Belut listrik tidak hanya mampu memberikan sengatan tegangan tinggi, tetapi dapat juga untuk melompat keluar dari air dan menyerang predator. Ahli biologi dari Universitas Vanderbilt, Ken Catania, menemukan hal ini ketika sedang menangani belut listrik di dalam tangki, menggunakan jaring yang dilengkapi dengan batang logam.

Dia mengamati bahwa ketika batang logam mendekat, belut-belut tersebut melompat keluar dari air untuk menyerangnya dengan sengatan listrik.

Halaman:
1 2 3
      
