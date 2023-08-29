Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Terintegrasi Stasiun MRT Jakarta, Berikut Rute Transjakarta 8 Lebak Bulus - Pasar Baru

Yesica Kirana , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |04:02 WIB
Terintegrasi Stasiun MRT Jakarta, Berikut Rute Transjakarta 8 Lebak Bulus - Pasar Baru
Bus Transjakarta Koridor 8 (Foto: Twitter/@BuswayFansC)
A
A
A

RUTE Bus Transjakarta 8 merupakan jurusan Lebak Bulus menuju Pasar Baru dan sebaliknya. Rute ini dilayani bus reguler BRT yang beroperasi 7 hari dalam sepekan dari pukul 05.00 - 22.00 WIB.

Layanan Bus Transjakarta 8 memiliki 26 halte pemberhentian, dari Lebak Bulus ke Pasar Baru maupun sebaliknya. Durasi waktu perjalanan sekitar 79 menit, dengan tarif Rp3.500.

Bus Transjakarta 8 ini memulai perjalanan dari Halte Lebak Bulus, Pondok Pinang, Pondok Indah 1, Pondok Indah, Tanah Kusir Kodim, Kebayoran Lama Bungur, Ps. Kebayoran Lama, Simprug, Permata Hijau.

Rute Bus Transjakarta Koridor 8

(Foto: Transjakarta)

Lalu, akan melewati Halte Permata Hijau RS Medika, Pos Pengumben, Kelapa Dua Sasak, Kebon Jeruk, Duri Kepa, Kedoya Assiddiqiyah, Kedoya Green Garden, Indosiar, Jelambar, Grogol 2, S Parman Podomoro City, Tomang Mandala, RS Tarakan, Petojo, Pecenongan, Juanda, dan Pasar Baru.

Dalam peta perjalanan koridor ini diberi warna fuchsia. Koridor 8 ini terintegrasi juga dengan KRL Green Line melewati Halte Pasar Kebayoran Lama yang terintegrasi dengan Stasiun Kebayoran.

Halaman:
1 2
      
