Tips Naik Pesawat yang Nggak Nguras Kantong, Dijamin Irit!

TIPS naik pesawat tanpa menguras kantong atau supaya lebih irit pengeluaran masih banyak dicari.

Wajar saja, ini karena pesawat masih menjadi salah satu transportasi umum dengan harga paling tinggi bagi sebagian orang.

Untungnya, Anda bisa mengikuti tips-tips di bawah ini supaya bisa naik pesawat dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau bisa irit, kenapa harus pilih yang mahal?

4 Tips Naik Pesawat Supaya Irit

1. Pilih Penerbangan Malam atau Dini Hari

Memang tidak semua maskapai menyediakan jadwal penerbangan malam atau dini hari, akan tetapi bukan berarti hal itu tidak ada. Pada umumnya, tiket penerbangan malam atau subuh memiliki harga yang relatif lebih terjangkau daripada tiket penerbangan pagi hari, siang atau sore hari.

2. Terbang Saat Weekdays

Selain memilih penerbangan malam atau subuh, tiket pesawat yang dijual bertepatan dengan hari-hari kerja atau weekdays lebih murah dibandingkan dengan tiket yang dijual saat weekend atau juga holiday alias high season.

Oleh karena itu, dengan memilih penerbangan saat hari-hari efektif atau hari kerja, dapat memangkas pengeluaran sampai beberapa persen. Sehingga, Anda bisa menggunakan sisa dana yang ada untuk keperluan lain.

3. Pertimbangkan Jadwal Penerbangan dengan Transit

Jika penerbangan langsung memiliki bujet yang tidak sesuai dengan kondisi dompet Anda, silakan ambil opsi penerbangan dengan jadwal transit. Memang, kemungkinan Anda harus meluangkan waktu lebih. Tetapi, ini ampuh untuk memangkas bujet perjalanan.