Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pria Ini Rela Bayar 3 Kursi Sekaligus demi Terbang Nyaman Bersama Anjing Kesayangannya

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |00:03 WIB
Pria Ini Rela Bayar 3 Kursi Sekaligus demi Terbang Nyaman Bersama Anjing Kesayangannya
Gabriel Bogner bersama anjing kesayangannya (Foto: IG/@gabrielbogner)
A
A
A

PERISTIWA unik terjadi dalam penerbangan Los Angeles, California menuju New York City, Amerika Serikat.

Gabriel Bogner (27) membawa 'sesuatu' yang sebenarnya tidak memenuhi spesifikasi untuk bagasi kabin, yaitu anjing jenis Great Dane raksasa bernama Darwin.

Hal ini membuat para penumpang dan kru pesawat heran setelah ia mengisi tiga kursi dengan anjing kolosal miliknya.

Anjing tersebut memerlukan dua kursi penuh untuk berbaring dengan nyaman, sementara Gabriel mengambil kursi ketiga untuk dirinya sendiri.

Gabriel, seorang pendiri perusahaan startup mengatakan, ini merupakan pertama kalinya Darwin naik pesawat. Menurutnya, anjing besar berusia 5 tahun tersebut adalah pendukungnya dan harus selalu bersamanya setiap saat.

Anjing Great Dane

Anjing Great Dane (Foto: TikTok/@gibbon1215)

Hal ini dikarenakan Gabriel menderita penyakit Chrohn, penyakit radang usus yang menimbulkan rasa sakit dan menyita sebagian besar waktunya, dan itulah peran Darwin untuk membuatnya hidupnya lebih mudah.

Video TikTok yang diunggah oleh Gabriel tentang perjalanan udara anjing tersebut lantas viral telah ditonton 17,9 juta kali, 2,9 juta suka dan lebih dari 12.000 komentar.

Dalam unggahan video TikToknya @gibbon1215, ribuan warganet memuji anjingnya yang menggemaskan dan banyak lagi yang memberikan kata-kata dukungan dan kekaguman yang positif.

Rekaman tersebut menunjukkan Darwin naik ke pesawat, menyapa mereka yang berada di barisan depan dan bahkan melihat ke dalam kokpit untuk menyambut pilot.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement