Pria Ini Rela Bayar 3 Kursi Sekaligus demi Terbang Nyaman Bersama Anjing Kesayangannya

PERISTIWA unik terjadi dalam penerbangan Los Angeles, California menuju New York City, Amerika Serikat.

Gabriel Bogner (27) membawa 'sesuatu' yang sebenarnya tidak memenuhi spesifikasi untuk bagasi kabin, yaitu anjing jenis Great Dane raksasa bernama Darwin.

Hal ini membuat para penumpang dan kru pesawat heran setelah ia mengisi tiga kursi dengan anjing kolosal miliknya.

Anjing tersebut memerlukan dua kursi penuh untuk berbaring dengan nyaman, sementara Gabriel mengambil kursi ketiga untuk dirinya sendiri.

Gabriel, seorang pendiri perusahaan startup mengatakan, ini merupakan pertama kalinya Darwin naik pesawat. Menurutnya, anjing besar berusia 5 tahun tersebut adalah pendukungnya dan harus selalu bersamanya setiap saat.

Anjing Great Dane (Foto: TikTok/@gibbon1215)

Hal ini dikarenakan Gabriel menderita penyakit Chrohn, penyakit radang usus yang menimbulkan rasa sakit dan menyita sebagian besar waktunya, dan itulah peran Darwin untuk membuatnya hidupnya lebih mudah.

Video TikTok yang diunggah oleh Gabriel tentang perjalanan udara anjing tersebut lantas viral telah ditonton 17,9 juta kali, 2,9 juta suka dan lebih dari 12.000 komentar.

Dalam unggahan video TikToknya @gibbon1215, ribuan warganet memuji anjingnya yang menggemaskan dan banyak lagi yang memberikan kata-kata dukungan dan kekaguman yang positif.

Rekaman tersebut menunjukkan Darwin naik ke pesawat, menyapa mereka yang berada di barisan depan dan bahkan melihat ke dalam kokpit untuk menyambut pilot.