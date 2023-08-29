Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Puluhan Bule Kapal Pesiar Australia Sambangi Keraton Sumenep, Antusias Disambut Tarian Tradisional

Antara , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |18:03 WIB
Puluhan Bule Kapal Pesiar Australia Sambangi Keraton Sumenep, Antusias Disambut Tarian Tradisional
Puluhan bule kapal pesiar Australia sambangi Keraton Sumenep (Foto: Pemkab Sumenep)
SEBANYAK 80 wisatawan mancanegara (wisman) dari sejumlah negara mengunjungi Keraton Sumenep, salah satu objek wisata di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Mereka merupakan wisman dari kapal pesiar asal Australia MV National Geographic Orion.

"Kedatangan wisman kali ini simbol kesiapan Sumenep untuk dikunjungi wisman maupun menjadi bagian dari agenda kunjungan biro wisata internasional," terang Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep, Moh Iksan mengutip ANTARA.

Infografis Turis Wajib Punya SIM Internasional

Kapal pesiar MN National Geographic Orion sebelumnya tiba di kawasan Pelabuhan Kalianget pada Jumat pekan lalu sekitar pukul 08.00 WIB.

Setelah itu, rombongan wisman yang didominasi dari Amerika Serikat sebagaimana manifest penumpang kapal pesiar tersebut, naik bus menuju Keraton Sumenep.

Begitu tiba di kawasan Keraton Sumenep, rombongan wisman disambut puluhan penari yang menampilkan Tari Pangereng dan kesenian tradisional Saronen, di depan Labang Mesem, pintu masuk ke Keraton Sumenep.

