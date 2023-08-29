Makan Waktu 7 Jam, Kawanan Pemburu Kalang Kabut Tangkap Aligator Berbobot 364 Kg

SEKELOMPOK pemburu asal Mississippi, Amerika Serikat berhasil menangkap aligator raksasa berukuran lebih dari 4 meter dan bobot sekitar 364 kilogram (kg).

Reptil buas itu masuk perangkap pemburu saat berenang di Sungai Yazoo pada akhir pekan lalu.

Aligator berukuran sangat besar ini dianggap sebagai 'mimpi buruk' dan telah mencetak rekor negara bagian baru untuk ukuran dan berat yang dimiliki.

Penduduk sekitar diperbolehkan melakukan kegiatan perburuan pada waktu tertentu untuk menekan jumlah aligator dan buaya di negara bagian ini, terutama di sekitar pemukiman karena adanya keluhan tentang anjing peliharaan mereka yang hilang dimangsa.

Menurut Departemen Margasatwa, Perikanan, dan Taman Mississippi, buaya ini memiliki panjang sekitar 4,7 meter dengan lingkar perut 167 cm dan berat sekitar 364 kg.

(Foto: Mississippi Department of Wildlife/FB)

Para pemburu yakni Tanner White, Don Woods, Will Thomas, dan Joey Clark termasuk orang yang beruntung bisa menjerat hewan yang masih kerabat buaya itu.

Don Woods menjelaskan butuh waktu 7 jam lamanya untuk menangkap reptil raksasa itu. Jelas sangat melelahkan secara fisik dan mental.

Namun dengan modal kesabaran, mereka pun berhasil mengevakuasi sang predator Sungai Yazoo.

Musim berburu buaya maupun aligator di Mississippi sudah dibuka sejak 25 Agustus lalu dan berlangsung hingga 4 September 2023 mendatang.