Menguak Asal-usul Myanmar, Dulunya Bernama Burma hingga Berjuluk Negeri Seribu Pagoda

MYANMAR merupakan sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Negara ini berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut. Myanmar termasuk negara bagian paling utara di kawasan ASEAN.

Mengutip buku Wahana IPS karya Tim Pena Cendekia, Myanmar tidak hanya menjadi negara yang terletak paling Utara di ASEAN, tetapi juga berada di bagian paling Barat.

Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada 7 November 2005.

Sejarah Myanmar

Sejarah terbentuknya negara ini dulunya bernama Burma. Namun pada 1989, Burma berganti nama menjadi Myanmar. Kemudian merdeka pada 4 Januari 1948. Myanmar masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997.

(Foto: IG/@visit.myanmar)

Dengan bergabungnya Myanmar, diharapkan dapat ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdamaian hingga kerja sama dengan negara sesama nanggota sesuai tujuan dibentuknya ASEAN.

Peradaban awal di Myanmar termasuk penduduk berbahasa Tibeto-Burma di Burma Utara dan Kerajaan Mon di Burma Selatan.

Kemudian pada abad ke-9, orang-orang Bamar memasuki lembah atas Sungai Irrawaddy, lalu diikuti dengan didirikannya Kerajaan Pagan tahun 1050-an. Sejak saat itulah, bahasa Burma termasuk budaya dan Buddha Theravada perlahan-lahan menjadi dominan di negara ini.

(Foto: IG/@visit.myanmar)

Kerajaan Pagan kemudian jatuh akibat invasi Mongol. Pada abad ke-16, setelah disatukan oleh Dinasti Toungoo, negara ini sesaat pernah menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah Asia Tenggara.

Lebih lanjut pada abad ke-19, Dinasti Konbaung menguasai daerah yang didalamnya termasuk wilayah Myanmar modern saat ini, dan sesaat menguasai Manipur dan Assam. Kemudian Inggris menguasai Myanmar setelah 3 Perang Anglo-Burma pada abad ke-19 dan negara ini kemudian menjadi koloni Inggris.