Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Lezatnya Pallumara, Sajian Ikan Berkuah Segar Khas Makassar

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |10:00 WIB
Lezatnya Pallumara, Sajian Ikan Berkuah Segar Khas Makassar
Pallumara, makanan khas Makassar. (Foto: Okezone.com/Lintang Tribuana)
A
A
A

MAKASSAR punya wisata pantai yang indahnya. Selain itu, Ibu Kota Sulawesi Selatan ini juga memiliki beragam makanan khasnya dari olahan ikan laut. Salah satunya pallumara, sajian ikan berkuah rempah-rempah yang sangat lezat.

Menurut Bowi, Chef Hotel The Rinra Makassar, pallumara biasanya diolah berbagan ikan kakap. Agar ikannya tak sampai bau amis, maka perlu trik jitu memasaknya.

 BACA JUGA:

"Masak kakapnya harus kita marinasi dulu dengan jahe dan bawang putih biar tidak amis," kata Bowi kepada Okezone saat berkunjung ke Makassar akhir pekan lalu.

Satu hal yang khas dari pallumara adalah cita rasa pedas. Tetapi tidak boleh berlebihan atau malah mendominasi dari rasa ikannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3186125/esther-u7rV_large.jpg
Esther Yu Icip Makanan Khas Indonesia di Meet & Greet Vision+ dan iQIYI, Cilok Jadi Menu Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/301/2975426/5-makanan-indonesia-kurang-disukai-turis-asing-padahal-rasanya-enak-fgNd3UYHGe.JPG
5 Makanan Indonesia Kurang Disukai Turis Asing padahal Rasanya Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/301/2946835/5-makanan-berkuah-khas-indonesia-paling-nikmat-disantap-di-musim-hujan-segar-maknyus-6mEcDjezAj.jpg
5 Makanan Berkuah Khas Indonesia Paling Nikmat Disantap di Musim Hujan, Segar Maknyus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/301/2940046/ada-gado-gado-dari-indonesia-ini-15-salad-paling-lezat-di-dunia-zR9K4iHtky.jpg
Ada Gado-Gado dari Indonesia, Ini 15 Salad Paling Lezat di Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/301/2939664/12-makanan-khas-gorontalo-yang-wajib-dicoba-nikmatnya-bikin-ketagihan-BlkLKvJOmG.jpg
12 Makanan Khas Gorontalo yang Wajib Dicoba, Nikmatnya Bikin Ketagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/301/2937635/intip-menu-sarapan-khas-11-negara-termasuk-indonesia-nomor-4-sejak-zaman-firaun-g1cGNUH1u3.jpg
Intip Menu Sarapan Khas 11 Negara Termasuk Indonesia, Nomor 4 Sejak Zaman Firaun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement