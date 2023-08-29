Lezatnya Pallumara, Sajian Ikan Berkuah Segar Khas Makassar

MAKASSAR punya wisata pantai yang indahnya. Selain itu, Ibu Kota Sulawesi Selatan ini juga memiliki beragam makanan khasnya dari olahan ikan laut. Salah satunya pallumara, sajian ikan berkuah rempah-rempah yang sangat lezat.

Menurut Bowi, Chef Hotel The Rinra Makassar, pallumara biasanya diolah berbagan ikan kakap. Agar ikannya tak sampai bau amis, maka perlu trik jitu memasaknya.

BACA JUGA:

"Masak kakapnya harus kita marinasi dulu dengan jahe dan bawang putih biar tidak amis," kata Bowi kepada Okezone saat berkunjung ke Makassar akhir pekan lalu.

Satu hal yang khas dari pallumara adalah cita rasa pedas. Tetapi tidak boleh berlebihan atau malah mendominasi dari rasa ikannya.