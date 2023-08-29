7 Kuliner Unik Laos, Nendang Abis Pas buat Lidah Orang Indonesia

KULINER Laos mungkin belum banyak dikenal, namun memiliki cita rasa kuliner dan lezat. Dengan pengaruh dari tetangga sekitarnya seperti Thailand dan Vietnam, kuliner Laos menawarkan kombinasi unik dari rempah-rempah segar yang menghasilkan hidangan istimewa.

Jika Anda adalah seorang pencinta kuliner yang selalu mencari pengalaman baru, maka Laos adalah destinasi yang tepat untuk dijelajahi.

Nah, berikut 7 makanan unik Laos sebagaimana Okezone kutip dari laman hotels.com;

1. Kaipen

Makanan unik Laos pertama adalah Kaipen. Makanan ini juga dikenal kai pen adalah camilan khas yang terbuat dari ganggang hijau yang dibumbui dengan bawang putih dan wijen. Kaipen sangat populer sebagai makanan ringan di Kota Luang Prabang.

Kaipen menjadi daya tarik kuliner bagi para wisatawan yang berkunjung ke Laos. Selain menjadi camilan, makanan ini juga sering disajikan bersama nasi.

Kaipen (Foto: Taste Atlas)

Cara terbaik menyantap Kaipen adalah dengan menggoreng lembaran hingga renyah dan memakannya dengan jaew bong, saus yang dibuat dengan kombinasi cabai panggang dan potongan tipis kulit kerbau.

2. Khao Jee

Khao Jee adalah makanan populer di Laos, terdiri dari roti panggang berbentuk bulat yang diisi dengan berbagai macam bahan, seperti daging cincang, sosis, telur, dan sayuran. Roti ini sering disajikan dengan saus pedas atau saus kecap khas Laos.

Jajanan ini sering ditemukan di pedagang kaki lima dan merupakan camilan favorit di kalangan penduduk setempat dengan harga yang terjangkau. Masyarakat Laos sering menikmati Khao Jee sebagai sarapan, dipadukan dengan segelas kopi yang diseduh.

Keunikan rasa dan variasi isian membuatnya menjadi pilihan lezat yang tak terlewatkan Ketika mencoba kuliner Laos.

Khao Jee (Foto: The Meatwave)

3. Khao poon

Khao poon adalah sup kari yang terbuat dari santan dan berisi mie bihun yang disajikan dengan kuah pedas. Sup ini terdiri dari daging ayam, kaldu ayam, bihun, santan, dan pasta kari merah yang memberikan warna oranye kemerahan pada sup.

Sup ini mengandung rempah-rempah aromatik, termasuk serai, daun jeruk, dan lengkuas. Ada dua variasi Khao Poon yaitu, Khao Poon Nam Jew yang tidak menggunakan santan, dan Khao Poon yang menggunakan saus ikan.

Makanan ini memiliki rasa kompleks karena perpaduan bumbu-bumbu yang digunakan. Hidangan ini disajikan dengan berbagai toping dan bumbu sesuai selera masing-masing, dan biasanya sering dihias dengan daun jeruk atau daun ketumbar untuk menambah aroma segar.