Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Kuliner Unik Laos, Nendang Abis Pas buat Lidah Orang Indonesia

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |21:03 WIB
7 Kuliner Unik Laos, Nendang Abis Pas buat Lidah Orang Indonesia
Larb, salah satu kuliner unik Laos (Foto: Jenuine Cuisine)
A
A
A

KULINER Laos mungkin belum banyak dikenal, namun memiliki cita rasa kuliner dan lezat. Dengan pengaruh dari tetangga sekitarnya seperti Thailand dan Vietnam, kuliner Laos menawarkan kombinasi unik dari rempah-rempah segar yang menghasilkan hidangan istimewa.

Jika Anda adalah seorang pencinta kuliner yang selalu mencari pengalaman baru, maka Laos adalah destinasi yang tepat untuk dijelajahi.

Nah, berikut 7 makanan unik Laos sebagaimana Okezone kutip dari laman hotels.com;

1. Kaipen

Makanan unik Laos pertama adalah Kaipen. Makanan ini juga dikenal kai pen adalah camilan khas yang terbuat dari ganggang hijau yang dibumbui dengan bawang putih dan wijen. Kaipen sangat populer sebagai makanan ringan di Kota Luang Prabang.

Kaipen menjadi daya tarik kuliner bagi para wisatawan yang berkunjung ke Laos. Selain menjadi camilan, makanan ini juga sering disajikan bersama nasi.

Kaipen

Kaipen (Foto: Taste Atlas)

Cara terbaik menyantap Kaipen adalah dengan menggoreng lembaran hingga renyah dan memakannya dengan jaew bong, saus yang dibuat dengan kombinasi cabai panggang dan potongan tipis kulit kerbau.

2. Khao Jee

Khao Jee adalah makanan populer di Laos, terdiri dari roti panggang berbentuk bulat yang diisi dengan berbagai macam bahan, seperti daging cincang, sosis, telur, dan sayuran. Roti ini sering disajikan dengan saus pedas atau saus kecap khas Laos.

Jajanan ini sering ditemukan di pedagang kaki lima dan merupakan camilan favorit di kalangan penduduk setempat dengan harga yang terjangkau. Masyarakat Laos sering menikmati Khao Jee sebagai sarapan, dipadukan dengan segelas kopi yang diseduh.

Keunikan rasa dan variasi isian membuatnya menjadi pilihan lezat yang tak terlewatkan Ketika mencoba kuliner Laos.

Khao Jee

Khao Jee (Foto: The Meatwave)

3. Khao poon

Khao poon adalah sup kari yang terbuat dari santan dan berisi mie bihun yang disajikan dengan kuah pedas. Sup ini terdiri dari daging ayam, kaldu ayam, bihun, santan, dan pasta kari merah yang memberikan warna oranye kemerahan pada sup.

Sup ini mengandung rempah-rempah aromatik, termasuk serai, daun jeruk, dan lengkuas. Ada dua variasi Khao Poon yaitu, Khao Poon Nam Jew yang tidak menggunakan santan, dan Khao Poon yang menggunakan saus ikan.

Makanan ini memiliki rasa kompleks karena perpaduan bumbu-bumbu yang digunakan. Hidangan ini disajikan dengan berbagai toping dan bumbu sesuai selera masing-masing, dan biasanya sering dihias dengan daun jeruk atau daun ketumbar untuk menambah aroma segar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/612/3048506/nasi_kandar-hwDN_large.jpg
Mencicipi Nasi Kandar Buatan Tangan Chef Stefani Horison
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/301/2996120/kalahkan-dominasi-kuliner-china-siomay-jadi-dumpling-terlezat-dunia-versi-taste-atlas-qCfnUjlXpr.JPG
Kalahkan Dominasi Kuliner China, Siomay Jadi Dumpling Terlezat Dunia Versi Taste Atlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/301/2983151/menikmati-lezatnya-daging-kuda-asap-kuliner-khas-musim-dingin-di-rusia-kpDBFJNSfn.JPG
Menikmati Lezatnya Daging Kuda Asap, Kuliner Khas Musim Dingin di Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/301/2982128/12-makanan-khas-ramadhan-dari-berbagai-negara-nomor-1-paling-disukai-orang-indonesia-t8WzNOj81i.JPG
12 Makanan Khas Ramadhan dari Berbagai Negara, Nomor 1 Paling Disukai Orang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/301/2980716/termasuk-indonesia-inilah-10-negara-dengan-street-food-termurah-di-dunia-PLbMi8Bta8.JPG
Termasuk Indonesia, Inilah 10 Negara dengan Street Food Termurah di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/301/2966765/sebut-makanan-malaysia-tidak-enak-turis-china-ini-tuai-kecaman-X90nkM6NxW.JPG
Sebut Makanan Malaysia Tidak Enak, Turis China Ini Tuai Kecaman
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement