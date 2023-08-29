Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Chef Chandra Yudasswara Bagikan Cara Unboxing Daging Sebelum Diolah, Cek Dulu Produsen dengan Garansi

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:35 WIB
Chef Chandra Yudasswara Bagikan Cara Unboxing Daging Sebelum Diolah, Cek Dulu Produsen dengan Garansi
Chef Chandra Yuddaswara bagikan cara unboxing daging sebelum diolah. (Foto: Novie Fauziah)
A
A
A

ADA beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membuka (unboxing) daging yang sudah dibeli. Pasalnya, ini akan memengaruhi kualitas dari daging agar tidak rusak dan terkontaminasi bakteri.

"Oke, jadi waktu unboxing itu, kunci pertama yang harus dilakukan adalah make sure kita melihat hulunya dulu. Jadi, siapa yang menjual?" kata Chef Chandra Yudasswara dalam World Iron Week Live Cooking Demo and Talk Show bersama Meat and Livestock Australia (MLA) di Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2023).

Menurutnya, jika tempat atau produsen penjual daging itu sudah disertai dengan garansi, yakni telah dilakukan proses hygiene sanitasi, maka sudah terjamin keamanannya dan bisa langsung disimpan tanpa melalui proses lainnya.

"Jadi contohnya, daging yang dijual supermarket atau distributornya, itu make sure temperaturnya si daging itu aman, enak untuk disimpan," ucap dia.

Chef Chandra mengatakan, meskipun tempat penjualannya dirasa sudah aman, namun ada beberapa hal yang harus dilihat ulang. Misalnya, check production date-nya atau ditanyakan sudah berapa lama pemotongannya. Dengan demikian, daging yang akan dikonsumsi bisa lebih terjamin keamanannya.

"Itu yang harus dilakukan oleh konsumen, kita khususnya, user. Setelah itu, lihat dari tekstur," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/298/3150470/daging-MWtj_large.jpeg
5 Tips Pola Makan untuk Pasien Pengobatan Kanker, Batasi Daging Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/298/3145540/jahe-d4C2_large.jpg
Cara Masak Daging Kurban Tanpa Bau Prengus, Pakai Rempah Ini Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/298/3145511/jantung-5Byr_large.jpg
Mitos Daging Kambing Tinggi Kolesterol, Ternyata Bagus untuk Kesehatan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/298/3145204/daging-FS5Y_large.jpg
Punya Banyak Daging Kurban? Simak 6 Cara Menyimpannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/298/3135058/gandeng_ranch_market_nsw_beef_escapade_manjakan_pencinta_kuliner_indonesia_dengan_daging_premium_australia-TmMj_large.jpg
Gandeng Ranch Market, NSW Beef Escapade Manjakan Pencinta Kuliner Indonesia dengan Daging Premium Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/298/3021921/5-trik-buat-daging-sapi-dan-kambing-empuk-lebih-hemat-gas-loh-OTJKpnihq0.jpg
5 Trik Buat Daging Sapi dan Kambing Empuk, Lebih Hemat Gas Loh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement