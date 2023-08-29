Salah Satu Ciri Khas Masakan Jepang, Pakai Bahan Makanan Segar dan Berkualitas

SELAMA ini banyak orang suka makanan jepang seperti sushi, udon, ramen, dan lainnya. Ciri khas dari masakan Jepang yang lezat adalah penggunaan bahan makanan yang segar dan berkualitas. Nggak heran, pola makan atau diet masakan Jepang semakin populer, tidak kalah populer dengan pola makan atau diet mediterania.

Pola makan ini dianggap sebagai pola makan yang baik untuk kesehatan. Salah satu ciri khas yang membuat masakan Jepang berbeda dan unik adalah kehadiran rasa umami, yang memberikan sensasi rasa mendalam dan nikmat. Rasa ini berbeda dari empat rasa lainnya seperti manis, asam, asin dan pahit.

Umami sering dihubungkan dengan penggunaan monosodium glutamat (MSG). Namun, banyak orang tidak tahu bahwa asam glutamat pertama kali diperoleh dari rumput laut kombu. Sensasi umami berikutnya yang melengkapi profil rasa gurih berasal dari ditemukannya inosine monophosphate (IMP) dan guanosine monophosphate (GMP), kedua peptida yang berasal dari ikan laut dalam dan rumput laut. Selain menambah dan melengkapi cita rasa, senyawa alami ini juga bermanfaat bagi kesehatan.

Endang S. Sunaryo selaku Pengamat Gizi dan Pangan mengatakan, salah satu jenis asam amino non-esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh adalah glutamat dan glutamin. Glutamat banyak terdapat dalam makanan-makanan seperti miso, kedelai, dan rumput laut, sedangkan glutamin bisa didapatkan dari kelapa, daging dan produk susu. Kedua asam amino ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain membantu menjaga sistem imunitas dan meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit.

Ia menjelaskan, asam glutamat merupakan senyawa yang terdapat secara alami dalam berbagai bahan makanan seperti tomat, keju parmesan, jamur, dan kombu. Selain itu, MSG juga bisa menjadi pilihan sumber asam glutamat yang memiliki manfaat dalam memperkaya rasa makanan dan mengurangi jumlah pemakaian garam dapur NaCl 30 %, baik bagi penderita hipertensi yang harus menurunkan konsumsi NaCl.