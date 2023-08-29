Mau Bikin Chicken Wings Renyah? Resep dari Devy Anastasia MasterChef Indonesia Bisa Ditiru

BOSAN membuat kuliner yang itu-itu saja? Coba kali ini bikin camilan chicken wings atau sayap ayam yang renyah dan lezat.

Alumni MasterChef Indonesia Season 9, Devy Anastasia punya resep chicken wings yang cocok bisa dicoba di rumah. Menariknya, Devy tidak memasukkan tepung terigu demi menghadirkan tekstur renyah pada ayam ketika digigit.

Penasaran seperti apa bahan dan cara membuat chicken wings anti deep fried dan tepung terigu, tapi tetap bisa garing? Berikut resepnya, seperti dikutip dari media sosial Instagram @devyanastasia, Selasa (29/8/2023).

Bahan:

- 500 gram sayap ayam

Bahan marinasi ayam:

- 1 sendok makan olive oil

- 2 sendok makan tepung maizena

- 1 sendok teh garlic powder

- 1 sendok teh paprika powder

- 1 sendok teh cabai bubuk

- Lada dan garam secukupnya

Bahan saus cocolan:

- 2 sendok makan plain yogurt

- 1/2 lemon

- 1 sendok teh bubuk cabai

- 1 siung bawang putih parut

