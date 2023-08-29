Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Kuliner Lezat Khas Flores, Nomor Terakhir Bisa Buat Oleh-Oleh

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |17:13 WIB
3 Kuliner Lezat Khas Flores, Nomor Terakhir Bisa Buat Oleh-Oleh
Jagung catemak menjadi salah satu kuliner lezat khas Flores. (Foto: Ilustrasi YouTube Angko Angkeu)
A
A
A

LIBURAN bersama keluarga ke Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT), jangan melewatkan untuk mencicipi kuliner khasnya. Apa sajakah?

Flores dikenal memiliki pulau yang indah, termasuk kuliner yang memiliki cita rasa lezat. Kuliner di sini terbuat dari jagung.

Di Flores, jagung adalah makanan berat pengganti nasi. Sehingga masyarakat di Flores mengambil sumber karbohidrat dari tanaman ini. Bukan sekadar direbus atau dibakar, tapi juga diolah menjadi aneka hidangan lezat lainnya.

Nah, berikut ini tiga olahan jagung yang paling terkenal di Flores, dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (29/8/2023).

1. Jagung bose

Jagung bose adalah bubur jagung khas Flores. Makanan ini diolah menggunakan santan, kacang merah dan kacang tanah. Biasanya, masyarakat di Flores menyantapnya bersama ikan bakar sebagai hidangan pendamping.

Nah, di Flores biasanya jagung bose ini disantap untuk menu sarapan atau makan malam. Kemudian, umumnya hidangan ini bisa juga dijumpai di kawasan NTT lainnya.

Jagung bose

Jagung bose khas Fores jadi favorit (Foto: YouTube Musi Mocka)

2. Jagung catemak

Kemudian ada jagung catemak. Kuliner khas Flores ini tidak boleh Anda lewatkan. Olahan jagung satu ini berkuah dan disajikan dengan makanan pendamping lainnya, seperti kacang tanah, kacang hijau, dan lidi.

Supaya lebih nikmat, Anda bisa menambahkannya dengan perasan jeruk nipis, sehingga rasanya menjadi lebih kaya, yaitu asin, gurih dan segar, serta sangat terasa rempahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
