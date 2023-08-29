Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ayam Tumis Jamur, Nikmat dan Tetap Sehat

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:30 WIB
Resep Ayam Tumis Jamur, Nikmat dan Tetap Sehat
Resep tumis ayam jamur, (Foto: Instagram Putri MJ)
MENU ayam tumis jamur bisa jadi pilihan menu makan siang atau malam yang ternyata menyehatkan. Kok bisa?

Dikutip dari akun Instagram ahli gizi, Putri MJ, Selasa (29/8/2023) ia menyebutkan jamur adalah satu-satunya sumber nabati yang mengandung vitamin D, anti oksidan dan serat.

Sedangkan ayam jika menggunakan bagian dada, maka hadir sebagai sumber tinggi protein dan rendah lemak. Penyerapan karbohidrat atau gula akan lebih terkontrol jika ditambahkan sumber tinggi protein dan serat.

Maka dari itu lebih sehat lagi jika disantap menggunakan nasi dingin yang tinggi resistant. Seperti apa resepnya? Berikut paparan resepnya yang bisa Anda coba sendiri di rumah, dihimpun dari akun Instagram ahli gizi, Putri MJ, Selasa (29/8/2023)

Bahan-bahan;

400gr dada ayam

200gr jamur shitake

2 sdm minyak goreng

1 bawang bombay

4 bawang putih

1 lembar daun bawang

garam, lada secukupnya

1 sdm kecap

2 sdm saus tiram

Air secukupnya

Halaman:
1 2
      
