HOME WOMEN FOOD

Ternyata Bung Karno Mewariskan Mustika Rasa, Apa Itu?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:40 WIB
Ternyata Bung Karno Mewariskan Mustika Rasa, Apa Itu?
Ilustrasi buku Mustika Rasa karya Bung Karno (Foto: Shantiserad)
TIDAK banyak tahu bila ternyata Bung Karno mewariskan Muskita Rasa, apa itu? Bagi pecinta kuliner Nusantara tentu sudah tidak asing dengan warisan legendaris Bung Karno yang satu ini.

Berdasarkan berbagai sumber, Senin (28/8/2023), Mustika Rasa adalah buku yang mendokumentasikan resep masakan khas Indonesia yang diprakarsai oleh Ir Soekarno dengan bantuan istrinya, Hartini.

Proyek buku dikerjakan dengan mengumpulkan berbagai pihak seperti para Pamong Praja hingga ahli kesehatan. Buku resep masakan ini terbit pada tahun 1967 oleh Departemen Pendidikan.

Di dalam buku resep Mustika Rasa terdapat 1.600 resep masakan dari berbagai daerah di Nusantara. Mustika Ratu bukanlah buka resep masakan biasa, Bung Karno melakukan riset mendalam sebelum menerbitkannya.

Tujuan Bung Karno mewariskan Mustika Rasa adalah untuk mengkampanyekan kesatuan Indonesia lewat makanan. Bapak Proklamasi itu ingin Indonesia memiliki jati diri yang kuat lewat resep masakan yang diwariskan.

Selain itu, terbitnya buku resep masakan Mustika Rasa supaya masyarakat dapat mengolah masakan lebih beragam. Tidak selalu harus mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok, tetapi juga dapat mengkonsumsi jagung dan umbi-umbian

Oleh karena itu, Bung Karno memanggil ahli kuliner sampai ahli gizi dari seluruh Nusantara untuk merangkum buku tersebut. Bung Karno juga menghubungi langsung pemilik resep masakan melalui surat, kartu pos, dan telepon pada saat itu.

Halaman:
1 2
      
